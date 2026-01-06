Broker: NIS knjigovodstveno vredi oko 3,2 milijarde evra, a ruski udeo oko 1,5 milijardi

Berzanska cena Naftne industrije Srbije (NIS) u iznosu od oko milijardu evra ne može se smatrati realnom tržišnom vrednošću, te kao reper treba uzeti knjigovodstvenu vrednost NIS-a koja iznosi 3,2 milijarde evra, rekao je broker Branislav Jorgić.

Jorić je za list Danas kazao da je ta knjigovodstvena vrednost prema bilansu na dan 31. decembra 2024. godine.

On je kazao da je NIS tokom 2025. godine, usled nepovoljnih okolnosti i američkih sankcija, verovatno ostvario gubitke koji će dovesti do određenog smanjenja knjigovodstvene vrednosti, ali, kako je procenio, ne u bitnoj meri.

„Tu knjigovodstvenu cenu bih uzeo kao repernu cenu oko koje će se verovatno dogovarati ruski Gasprom i MOL. Hajde da kažemo da je reperna vrednost celokupne kompanije oko tri milijarde evra zbog gubitaka u 2025. godini“, rekao je Jorgić.

Govoreći o mogućim poređenjima sa drugim transakcijama u regionu ili Evropi, Jorgić je naveo da takvih primera praktično nema.

Kada je reč o privatizaciji hrvatske INA-e, koju je takođe MOL kupio, Jorgić je kazao da je ona sprovedena pre desetak ili više godina i da nije uporediva sa slučajem NIS-a, naročito zbog činjenice da se NIS trenutno nalazi pod sankcijama.

„Zbog toga je teško povući paralelu. Jedino relevantno polazište je knjigovodstvena vrednost. Ako se od nje uzme 56 odsto, koliki je ruski udeo, to je oko 1,5 milijardi evra i to bi mogla da bude cena pregovora“, rekao je Jorgić.

Podsetio je da je prilikom usvajanja budžeta Srbije za 2026. godinu izdvojena rezerva od oko 1,4 milijarde evra za eventualnu kupovinu ruskog udela u NIS-u, ukoliko se za to ukaže prilika.

„To govori da se i u pregovorima verovatno barata cenama u tom rasponu, ali to je za sada samo pretpostavka“, dodao je Jorgić.

Prema njegovim rečima, ni sam MOL u ovom trenutku ne zna tačnu cenu, jer je tek započeo obilazak rafinerije i distributivne mreže NIS-a, nakon čega će formirati zaključke i eventualno dati ponudu.

Predstavnici mađarskog MOL-a stigli su u ponedeljak u Srbiju, gde će provesti narednih nekoliko dana kako bi procenili stanje i poslovanje NIS-a.

Jorgić je rekao da ne očekuje da postupak prodaje ruskog udela u NIS-u bude završen do prvog roka, 23. januara, jer to, kako je istakao, nije realno.

Ocenio je da do određenih pomaka u pregovorima može doći, što bi moglo da dovede do toga da američka kancelarija OFAC odobri dodatni rok za postizanje dogovora, dok je trenutni rok 24. mart.

Na pitanje da li očekuje produženje operativne licence NIS-u, Jorgić je rekao da to zavisi od napretka pregovora između MOL-a i Gasproma.

„Ako pregovori daju konkretne rezultate i bude se išlo ka zaključenju ugovora, moguće je da MOL i Gasprom ubede OFAC da produži licencu“, kazao je on.

Sklapanje ugovora između Rusa i Mađara značilo bi kraj neizvesnosti oko NIS-a, koja 10. januara puni tačno godinu dana, kada uvedene američke sankcije kompaniji, koje su stupile na snagu 9. oktobra 2025.

Operativnom dozvolom za rad do 23. januara, NIS je dobio pravo da kupuje naftu, uvozi je preko Jadranskog naftovoda (JANAF) i prerađuje u rafineriji Pančevo.

Prema rečima predsednika Srbije Aleksandra Vučića, očekuje se da 13. ili 15. januara stigne prvih 85.000 tona nafte, da rafinerija počne sa radom 17. ili 18. januara, a prerada da počne 25. ili 26. januara.

