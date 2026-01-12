Broker: Skroman početak godine u trgovanju na Beogradskoj berzi

Praznična sedmica donela je simbolično trgovanje na Beogradskoj berzi uz ukupnu realizaciju od 7,6 miliona dinara (64,6 hiljada evra), objavila je danas brokerska kuća Momentum.

Indeks Belex15 koji je prošle godine porastao 11,2 odsto, godinu je otpočeo blagim padom na 1.274,4 poena.

Akcije Aerodroma „Nikola Tesla“ bile su najtraženije – nedeljuža je otpočela oštrom korekcijom cene od 6,6 odsto da bi trgovanje završeno tek uz blagi pad na 2.350 dinara. Ukupan promet iznosio je 4,2 miliona dinara.

Aerodrom je nedavno raspisao dokapitalizaciju, a upis nove emisije akcija traje do 13. februara.

Akcije Dunav osiguranja zadržale su se na nivou od 1.800 dinara nakon što su prošle godine opredeljujuće doprinele rastu tržišta. Dunav je prošle godine porastao 30,9 odsto, usled nastavka dobrog poslovnog trenda u prvih šest meseci i isplate uvećane dividende.

Ostale hartije nisu beležile promete vredne spomena, naveo je Momentum.

Akcije Metalca iz Gornjeg Milanovca blago su se spustile na 2.251 dinar uz minorno trgovanje. Metalac je lani vezao drugu godinu rasta zaredom, skočivši 12,8 procenata, nakon rasta od 25,8 odsto u 2024. godini.

(Beta)

