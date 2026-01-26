Brokeri: Ako je MOL dao za udeo u NIS oko milijardu evra, to je manje od tržišne vrednosti

Stručnjaci za berzansko trgovanje rekli su danas da ukoliko je tačna informacija da je mađarska kompanija za udeo od 56,15 odsto Gaspromnjefta u Naftnoj industriji Srbije (NIS) platila od 900 miliona do milijardu evra, to je manje od tržišne vrednosti.

U tom slučaju Srbiju bi dodatnih pet odsto kupovine od MOL-a moglo da košta od 90 do 100 miliona evra.

Glavi broker brokerske kuće Momentum Securities Nenad Gujaničić rekao je za Betu da je cena koju je MOL platio ispod tržišnih očekivanja.

„To znači da 100 odsto akcija NIS-a vredi blizu dve milijarde, što je pri dnu na lestvici tržišnih očekivanja koja su se kretala od dve do tri milijarde evra za 100 odsto kapitala“, rekao je Gujaničić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučič rekao je danas, gostujući na televiziji Blic, da „ruski udeo u NIS-u vredi od 900 miliona do milijardu evra“.

Gujaničić je naveo da je moguće da su na cenu uticale okolnosti da se prodaja sprovodi pod prinudom i to što je NIS trpeo gubitke, posebno od kada su sankcije američkog Odeljenja za kontrolu strane imovine (OFAC) stupile na snagu.

„Ovo nije klasična kupoprodajna transakcija i zbog toga što OFAC mora da odobri prodaju, pa je ta činjenica suzila krug potencijalnih kupaca što je koristilo MOL-u da po povoljnijoj ceni kupi dobru kompaniju“, rekao je Gujaničić.

Dodao je da kada je reč o dodatnih pet odsto akcija, koje bi po najavama domaćih zvaničnika trebalo da kupi država, pretpostavka je da će biti ista cena, odnosno da će MOL ustupiti po ceni po kojoj on stiče kontrolni paket u NIS-u.

„Prema ovoj računici, cena bi trebalo da iznosi do 90 miliona evra za pet odsto akcija“, rekao je Gujaničić.

Stručnjak za berzansko trgovanje Branislav Jorgić rekao je da ga je Gaspromnjeftova cena, ako je informacija precizna, iznenadila.

„Po objektivnim kalkulacijama, po knjigovodstvenoj vrednosti NIS-a, investicijama u Rafineriju, toplanu i maloprodajnu mrežu u vrednosti 2,9 milijardi evra, zatim prema učešću u veleprodaji od 80 odsto i maloprodaji od 50 odsto, a umanjeno za činjenicu da je firma pod sankcijama, cena je dobra za MOL a loša za Ruse“, rekao Jorgić.

Istakao je da je njegova procena da ruski udeo trebalo da vredi između 1,5 i 1,6 milijardi evra, ali „na kraju je cena ona koja se dogovori“.

„Ako je to krajnja cena za MOL šteta je što Srbija nije kupila taj udeo u NIS-u, ali je bar dobro da će paket od pet odsto za Srbiju biti jeftin i koštaće oko 100 miliona evra“, rekao je Jorgić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com