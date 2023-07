Budimović: Predstoji teška borba da se održi proizvodnja svinja

Sekretar Udruženja za stočarstvo Privredne komore Srbije (PKS) Nenad Budimović rekao je danas da će biti teška borba da se održi proizvodnja svinja i da je pitanje šta će se dešavati sa cenom svinjskog mesa.

On je, za RTS rekao da je afrička svinjska kuga bolest u razvitku i da je zahvatila veći broj opština i okruga u Srbiji, a da je prenosilac i čovek, ali i proizvodi, odnosno hrana.

„Biće teška borba da se održi proizvodnja svinja i svinjskog mesa. Do pre tri dana eutanazirano je oko 18.000 svinja. Problema u proizvodnji svinjskog mesa bilo je i pre pojave afričke kuge svinja, Srbija je u 2023. godinu ušla sa oko 2.670.000 svinja, što je za preko 200.000 manje nego 2022. godine“, rekao je Budimović.

Najbitnije je, kako je rekao, da se svinje ne drže na otvorenom prostoru, da komšije ne dolaze u ekonomski deo domaćinstva i da se radi dezinfekcija.

On je rekao da dezinfekcija nije samo sipanje dezinfekcionog sredstva u blato ili po oboru koji nije očišćen i da mora da se opere i očisti i tek onda dezinfikuje, a da sunđer, natopljen dezinfekcionim sredstvom kao dezobarijera mora da se menja.

Prenosioci bolesti su, prema njegovim rečimna i glodari, pa je zbog toga deratizacija veoma važna. „Čak 30 godina nismo imali sistemsku deratizaciju, a pitanje je da li je sada pravi trenutak za to“, rekao je Budimović, koji je doktor veterine.

Dodao je da to podrazumeva da stručne službe ulaze u ekonomska dvorišta, postavljaju mamke, a da misli da nije vreme za to, jer je to jedan od načina širenja bolesti, ali da je svako može da sprovede na svom domaćinstvu, a lokalna samouprava na javnim površinama.

I u Evropi se, kako je rekao, dešavaju velike promene, smanjen je broj krmača za oko 500.000 za svega godinu dana.

„Cena svinjskog mesa je u Evropi porasla i sada je 3,3 evra po kilogramu, a bila je 2,3 evra“, rekao je Budimović.

Na pitanje kada bi to poskupljenje moglo da se prelije na Srbiju, Budimović je rekao da Srbija ne proizvodi dovoljno svinjskog mesa za sopstvene potrebe, već oko 87 odsto zahteva tržišta.

„Ostalo nam je potrebno za preradu i kupujemo u EU. Teško je sada davati projekciju i pričati ljudima bavite se uzgojem svinja, a bolest je u ekspanziji. Treba sačekati da vidimo kako će sve ići ne samo u Srbiji, nego i u Evropi“, dodaje Budimović.

Dodao je da se od osamdesetih godina svinjski fond u Srbiji smanjio 40 odsto. Ocenio je da postoje dobri uslovi za gajenje svinja, dobru hranu za životinje, dovoljan broj objekata, klanice.

„Problem je u tome što se ta proizvodnja nekako svrstava u ono tako je radio moj otac i moj deda u tom većem broju malih gazdinstava. U preko 200.000 gazdinstava se odvija proizvodnja svinja“, naveo je Budimović.

Na pitanje da li je rešenje da se ide na veliku klaničnu industriju, Budimović je ocenio da mala gazdinstva treba da opstanu.

„Naša genetika nije tako dobra, imamo manji broj prasadi po leglu, hrana je skuplja zbog nekorišćenja genetski modifikovane hrane“, dodao je.

(Beta)

