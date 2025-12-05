Budžet Srbije za deset meseci ove godine u deficitu od 77,6 milijardi dinara

Srbije je u periodu januar – oktobar ove godine ostvario deficit u iznosu od 77,6 milijardi dinara, što je bolje od budžetskog plana za 80,2 milijarde dinara, s obzirom da je planiran deficit bio 157,8 milijardi dinara, objavilo je Ministarstvo finansija.

Prihodi su ostvareni u iznosu od 1.829,6 milijardi dinara, a rashodi su izvršeni u iznosu od 1.907,2 milijarde dinara.

U oktobru je ostvaren deficit u iznosu od 1,8 milijardi dinara.

Tokom oktobra naplaćeni su prihodi u iznosu od 193,2 milijarde dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 166,6 milijardi dinara.

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 90,3 milijarde dinara, akciza u iznosu od 38,1 milijarde dinara i poreza na dobit u iznosu od 17,6 milijardi dinara.

Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 25,9 milijardi dinara, a priliv donacija u oktobru iznosio je 0,7 milijardi dinara.

Rashodi su izvršeni u iznosu od 195 milijardi dinara.

Rashodi za zaposlene u oktobru su iznosili 51,4 mlilijarde dinara, kapitalni izdaci 35,8 milijardi dinara, transferi OOSO (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 30,1 milijardu dinara, rashodi za robe i usluge 18,3 miljarde dinara, socijalna zaštita 18 milijardi dinara, otplata kamata 16,3 miljarde dinara, a subvencije 13,2 milijarde dinara.

Na nivou sektora države u prvih deset meseci ostvaren je fiskalni deficit u iznosu od 73,5 miljardi dinara i primarni fiskalni suficit u iznosu od 67,7 mlijardi dinara.

(Beta)

