Budžetski zastoj u SAD: Vazdušni saobraćaj će se dodatno smanjiti

Američki ministar saobraćaja Šon Dafi (Sean Duffy) upozorio je danas da će se vazdušni saobraćaj postepeno dodatno smanjivati zbog tekućeg budžetskog zastoja, koji primorava vlasti da smanje broj letova zbog nedostatka kontrolora leta.

Ovi poremećaji, koji pogađaju samo domaće letove, postali su glavni fokus političke bitke između republikanaca i demokrata oko saveznog budžeta, pri čemu se obe strane međusobno optužuju za probleme koje imaju putnici širom zemlje.

Američki regulator vazduhoplovstva zatražio je od petka od aviokompanija da smanje svoje redove vožnje, što će dovesti do otkazivanja više od 1.000 letova dnevno. U ovoj fazi to predstavlja oko četiri odsto američkog vazdušnog saobraćaja, dok se približava velika praznična turistička gužva.

„Vazdušni saobraćaj će se dramatično smanjiti jer svi žele da putuju da vide svoje porodice“ za tradicionalni praznik Dana zahvalnosti krajem novembra, rekao je Dafi za Foks njuz (Fox News).

Vlada SAD je u stanju blokade od početka oktobra, što je najduža paraliza u istoriji zemlje, jer demokratski i republikanski poslanici nisu mogli da se dogovore oko budžetskog zakona.

Stotine hiljada saveznih službenika, uključujući kontrolore leta, rade bez plate od tada.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com