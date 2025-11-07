Bugarska zakonom preuzela kontrolu nad rafinerijom Lukoil

To je posledica sankcija SAD uvedenih u oktobru protiv tog ruskog naftnog giganta, koje su zabrinule Vladu Bugarsku da bi po sankcijama morala da se zatvori ta ruska rafinerija, najveća kompaniji u Bugarskoj s prometom od 4,68 milijardi evra 2024. godine.
Američke sankcije, koje će stupiti na snagu 21. novembra, „dovešće do prestanka rada rafinerije (…) zbog odbijanja svih strana da izvrše plaćanja kompanijama koje pripadaju Lukoilu“, objasnili su članovi većinske stranke kada su podneli predlog zakona, donetog po ubrzanom postupku.
Lukoil indirektno poseduje 99,85 odsto rafinerije Neftohim u Burgasu.
Vlada Bugarske će postaviti posebnog upravnika da rukovodi tom kompanijom. On će biti ovlašćen da uz odobrenje Vlade prodaje akcije „posle tržišne procene“, odlučili su bugarski poslanici.
Tokom debata, opozicija je optužila vladajuću većinu da je ubrzala donošenje zakona i da je sastanak Odbora Skupštine za energetiku trajao jedva 30 sekundi.
Takođe su izrazili zabrinutost zbog mogućnosti da upravnik prodaje akcije, jer bi to moglo dovesti do pravnih postupaka protiv Bugarske.
