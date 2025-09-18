Bundesbanka očekuje blagi rast BDP u trećem kvartalu

Nemački BDP bi mogao da blago poraste u trećem kvartalu, saopštila je danas Nemačka federalna banka – Bundesbanka dok vlada Fridriha Merca pokreće „jesenje reforme“ kako bi oživela aktivnost privrede.

Bruto-domaći proizvod (BDP) je u drugom opao za 0,3 odsto , navela je Bundesbanka u mesečnom biltenu.

Ocenila je da privreda Nemačke „pokazuje relativnu čvrstinu u teškom okruženju“.

Blagi letnji oporavak sprečio bi privredu da upadne u tehničku recesiju – kada ekonomska aktivnost opada u dva uzastopna kvartala.

Poboljšanje se posebno očekuje u industriji, teško pogođenoj visokim cenama energije i konkurencijom, posebno iz Kine, a sada mora da se nosi i s dodatnim američkim carinama.

Ipak, nemačka industrija, predvođena automobilskom i industrijom mašinskih alata, „ostaje snažna i mogla bi da podrži rast u trećem kvartalu“, očekuje je Bundesbanka.

U građevinskom sektoru oporavak se još očekuje, predviđa se da će privatna potrošnja blago porasti, dok je broj nezaposlenih premašio tri miliona u avgustu što je izazvalo nezadovoljstvo stanovništva.

Braneći budžet za 2025. godinu u Bundestagu (donjem domu parlamenta) u sredu, koji je donet kasno zbog prolećnih izbora, konzervativni kancelar Merc je rekao da je ekonomski model Nemačke pod pritiskom i najavio jesenje reforme, naglašavajući pravedniju i jeftiniju socijalnu državu.

Budžet takođe uključuje javna ulaganja u infrastrukturu i odbranu, kao i poreske olakšice za preduzeća, koje se predstavljaju kao najveće u poslednjih 15 godina.

Nekoliko nemačkih instituta je ipak početkom septembra snizilo svoje prognoze rasta za 2025. godinu. Očekuje se da će nemački BDP porasti za 0,1 do 0,2 odsto u poređenju sa prognozom od 0,3 odsto ovog leta, posle pada 2023. (-0,7 odsto) i 2024. (-0,5 odsto).

(Beta)

