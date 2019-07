CarGo generalni pokrovitelj Hilandarovog kampa prijateljstva

BEOGRAD – Udruženje građana „CarGo“ odazvalo se pozivu Hilandara da učestvuje u tradicionalnoj humanitarnoj akciji, u kojoj će deca slabijeg materijalnog statusa iz čitavog regiona boraviti u Beogradu, a „CarGo“ će kao generalni pokrovitelj pokriti troškove smeštaja i pružiće svu neophodnu pomoć deci.

“’CarGo’ je posvećen humanitarnom radu i zato smo se sa ponosom odazvali pozivu Hilandara na ovu humanu misiju prijateljstva. Želim da zahvalim kompaniji ‘CarGo’ koja će biti sponzor celokupnog događaja tako što će o svom trošku pokriti smeštaj dece u ustanovi ‘Studentska odmarališta’ na Avali, kao i prevoz dece do Beograda i obratno”, izjavio je predsednik Udruženja građan „CarGo“, Aleksandar Vučić.

On je istakao da će kroz tradicionalni “Kamp prijateljstva”, koji se održava na Avali od 13. jula do 30. jula, proći 350 dece od prvog razredna osnovne škole do trećeg razreda srednje škole i još 100 volontera, pratilaca, vodiča i medicinskih radnika u nekoliko grupa, a članovi „CarGo“ će biti tu da im požele gostoprimstvo, navodi se u saopštenju tog udruženja.

“Pored pokrivanja troškova, pripremili smo im brojne poklone, besplatne knjige”, rekao je Vučić i dodao da je cilj Udruženja da pomaže najugroženijima i marginalizovanim grupama.

Prema njegovim rečima, mnoga deca nikada do sada nisu posetila Beograd, a sada će imati priliku da obiđu mnoge znamenitosti, muzeje, ali i Oplenac, manastire Ravanicu, Manasiju, i to će, kaže, biti jedno novo i lepo iskustvo za najmlađe.

“Na Hilandaru su nastale prve bolnice, škole, pa i humanitarne misije. Hilandar je kuća humanosti, a ‘CarGo’ želi da bude stub humanosti i svojim primerom želimo da inspirišemo i ostala udruženja i kompanije jer verujemo da zajedno možemo Srbiju da učinimo boljim mestom”, kazao je on.

Vučić je dodao da je ovo samo mali doprinos Udruženja građana “CarGo” i kompanije CarGo Tehnolodžiz jednoj humanitarnoj misiji i najavio je nove humanitarne akcije u naredom periodu kojima će mnogim građanima Beograda biti olakšan život i kretanje, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)