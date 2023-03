Carić: Savet građanima je da manje troše, a više štede

BEOGRAD – Bankar i finansijski savetnik Slavko Carić danas je uputio savet građanima Srbije da nastave da manje troše, a da više štede.

„Savet građanima je da manje troše, a više da štede. Za sada ne vidim da će kriza biti jako duboka i da će dugo da traje. Već sredinom 2024. u Evropi ćemo videti veći ekonomski rast i čim se inflacija stavi pod kontrolu, centralne banke će krenuti da obaraju kamate“, rekao je Carić u Uranku TV K1.

Carić je ocenio da ekonomiju ne opterećuje mnogo kosovsko pitanje što je jako dobro za Srbiju.

„Svi svetski investitori su stava da Kosovo u budućnosti neće predstavljati problem“, rekao je on.

Ocenio je da je januarsko interesovanje za obveznice Srbije dokaz da se strani investitori ne boje za investiranje u Srbiju.

„Postoji zainteresovanost za Srbiju, i velike svetske banke i veliki finansijski investitori nemaju bojazan da investiraju u Srbiji što pokazuje da smatraju da je Srbija politički i bezbedonosno stabilna zemlja“, rekao je on.

Carić je ocenio da je Srbija po prihodu stanovnika u poređenju sa zemljama članicama EU na mnogo niskom nivou, jer je prosek u EU između 23.000 i 24.000 evra, a Srbija između 8.000-9.000 evra.

„Da bismo to dostigli, potreban nam je privredni rast koji je veći i brži od rasta EU. Nama je potreban rast koji smo imali pre nekoliko godina, a to je od šest do sedam posto“, rekao je on.

Govoreći o zaduživanju on je objasnio da nije poenta u tome koliko si zadužen, već je poenta gde su pare otišle.

„Ako su otišle u infrastrukturu i poboljšanje okvira za razvoj i ekonomski napredak, onda su to dobro potrošene pare i one će se brzo vratiti“, rekao je on.

Dodao je da se mora povećati stepen efikasnosti naših preduzeća u energetskom sektoru.

„Ako su gubitaši to znači da nisu efikasna, te je potrebno sanirati dugove i odrediti iz budžeta stepen investicije koji će omogućiti preduzećima da iz gubitaša postanu profitabilna“, rekao je on.

Carić se složio sa stavom Fiskalnog saveta da će uvezena inflacija nastaviti da raste.

„Osnovni razlog je to što nismo dovoljno investirali u energetski sektor i sada plaćamo račune iz prošlosti. Ne investiramo dovoljno i nemamo dovoljno naših energetskih kapaciteta, a kada bi se to promenilo, ne bismo morali više da uvozimo energente“, rekao je on.

Carić je ocenio da su cene rada i osnovnih usluga pod kontrolom i da tu nema mogućnosti za dalji rast.

„Ta vrsta cena ostaće stabilna. Da je kurs nestabilan inflacija bi bila veća. Stabilan kurs garantuje stabilnost cena i NBS ima dovoljno rezervi da brani kurs“, ocenio je on.

Carić je rekao i da se u Zapadnoj Evropi i SAD trenutno događa smanjene ekonomskih aktivnosti što će osetiti sva naša preduzeća koja su okrenuta ka EU zbog manjka plasmana u narednom periodu.

„Neki njihovi prihodi će pasti, od pet do deset odsto na generalnom nivou, i za toliko bi trebalo da se smanje troškovi ili da se racionalizuje proizvodnja. Preporuka privrednicima je da ne planiraju novi investicioni ciklus osim ako nemaju 100 odsto siguran plasman“, zaključio je on.

(Tanjug)

