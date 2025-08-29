Časopis Global Finance: Guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković među najboljim guvernerima sveta

Guvernerka Narodne banke Srbije (NBS) Jorgovanka Tabaković je od međunardonog finansijskog časopisa Global Finance dobila ocenu „A-” u okviru izveštaja „Ocena rada guvernera centralnih banaka u 2025“ (Central Banker Report Cards 2025), saopštila je danas NBS.

Magazin Global Finance objavio je na svom sajtu imena guvernera centralnih banaka koji su dobili najviše ocene, „A+”, „A” i „A-”.

Ocene su date na skali od „A+” do „F” za uspeh u oblastima kontrole inflacije, ostvarivanja ciljeva ekonomskog rasta, stabilnosti valute, upravljanja kamatnim stopama i političke nezavisnosti („A” označava izuzetne rezultate, dok „F” predstavlja potpuni neuspeh.)

Magazin je preneo da je izveštaj Central Banker Report Cards, koji od 1994. Global Finance objavljuje svake godine, ocenjuje guvernere centralnih banaka iz gotovo 100 ključnih zemalja, teritorija i oblasti, kao i Evropske unije, Istočnokaripske centralne banke, Banke država centralne Afrike i Centralne banke zapadnoafričkih država.

Kompletna lista ocena iz tog izveštaja biće objavljena u oktobarskom štampanom i digitalnom izdanju časopisa Global Finance i na sajtu GFMag.com.

„Većina guvernera centralnih banaka je proteklih godina vodila borbu protiv inflacije koristeći svoje najefikasnije oružje – više kamatne stope, iako se njihovi mandati razlikuju od zemlje do zemlje. Kako se inflacija povlači, počinjemo da vidimo rezultate teških odluka“, rekao je osnivač i glavni i odgovorni urednik magazina Global Finance, Džozef Điaraputo (Joseph Giarraputo).

Dodao je da godišnje ocene rada guvernera centralnih banaka prepoznaju one lidere koji ne samo da su postigli rezultate, već su to učinili sa nezavisnošću, disciplinom i strateškom dalekovidošću.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com