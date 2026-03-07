Cene nafte i gasa brzo rastu, nema naznaka usporavanja

Cena nafte je naglo porasla i taj trend ne pokazuje znake usporavanja samo nedelju dana nakon što su SAD i Izrael napali Iran, što je izazvalo sukobe u celom regionu, piše novinska agencija Asošiejted pres.

U tom sukobu gotovo svaka zemlja Bliskog istoka pretrpela je štetu od raketnih ili napada dronovima, a brodovi koji prevoze oko 20 miliona barela nafte dnevno zaglavljeni su u Persijskom zalivu, zbog nemogućnosti da bezbedno prođu kroz Hormuški moreuz, uzani ulaz u zaliv.

Poremećaji i oštećenja ključnih naftnih i gasnih postrojenja u regionu doveli su do prekida u snabdevanju naftom i gasom.

Cene nafte su juče premašile 90 dolara po barelu.

Posledica je povećanje troškova za benzin, dizel i avionsko gorivo, što će se osetiti i među običnim narodom, na pumpama, navodi agencija.

(Beta)

