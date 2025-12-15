Centar PKS: Izvoz, energetska efikasnost i manje administracije u fokusu za 2026. godinu

Predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež najavio je danas da će u 2026. godini fokus Centra za privredne inicijative i brza rešenja PKS biti usmeren na podršku izvoznicima, uklanjanje administrativnih barijera i usklađivanje sertifikata, kao i na povećanje energetske efikasnosti i rešavanje gorućeg problema zloupotrebe bolovanja.

„Od marta, kada je Centar osnovan, rešavani su brojni konkretni problemi privrede u sektorima građevinarstva i ekologije, poljoprivrede i prehrambene industrije, trgovine, energetike, saobraćaja i tržišta rada, a uz snažnu podršku PKS uspostavljen je kontinuiran i ozbiljan dijalog države i privrede. Ovim tempom nastavićemo i u 2026. godini, a već sredinom januara održaćemo sledeći sastanak Centra“, rekao je Čadež na sastanku Centra, piše u saopštenju PKS.

Sastanku su prisustvovale ministarka privrede Adrijana Mesarović, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov i predstavnici ministarstava spoljnih poslova, poljoprivrede i zdravlja.

U radu Centra učestvovali su i predstavnici Narodne banke Srbije, Poreske uprave, Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i javnih preduzeća, udruženja i sektora PKS.

Čadež je zahvalio državnim institucijama na saradnji i kazao da „danas institucije slušaju probleme privrede i na njih konkretno reaguju“.

Na sastanku Centra istaknuto je da su tokom 2025. godine rešeni ili značajno unapređeni brojni postupci u oblasti zaštite životne sredine, te da je napravljen iskorak u zakonodavnom okviru u oblasti upravljanja otpadom, a pokrenute su i prve inicijative za sistemsko rešavanje problema hrane koja završava kao otpad.

Navedeno je da je u oblasti energetike, kroz intenzivnu saradnju sa Ministarstvom rudarstva i energetike i Ministarstvom privrede, unapređeno informisanje korisnika širom Srbije o cenama i obračunu struje, kao i o mogućnostima prelaska na povoljnije modele snabdevanja, posebno sa komercijalnog na garantovano snabdevanje za mala preduzeća.

U sektorima poljoprivrede, prehrambene industrije i trgovine, Centar je u 2025. godini, kako je istaknuto, pokrenuo rešavanje problema uvoznih dozvola, izvoza pilećeg mesa i konzumnih jaja, kao i pitanja tržišnih viškova.

„Istovremeno su otvorena i pitanja veće saradnje domaćih proizvođača i prerađivača u mesnoj industriji, kako bi se smanjio uvoz i ojačala domaća proizvodnja. U oblasti građevinarstva i urbanizma zabeležen je napredak u izdavanju dozvola, uključujući i upotrebne dozvole“, piše u saopštenju.

U saobraćaju i logistici, kako se dodaje, na najviši politički nivo podignuta su pitanja obračuna boravka prevoznika u šengen zoni (60/90), viznih režima, kao i problema koji mogu dovesti do poremećaja u radu i rasta troškova transporta i do 25 odsto.

Navedeno je da su u dijalog uključeni i evropski partneri, uz poruku da je reč o zajedničkom problemu i za kompanije iz Evropske unije.

Predstavnici Centra poručili su da će i u narednom periodu nastaviti aktivnosti usmerene na rešavanje konkretnih problema privrede, a sledeći sastanak planirn je za polovinu januara 2026. godine.

(Beta)

