Četiri beogradska Bodet sata u EU koštaju 7.155 evra, Beograd ih platio 42.000 evra

Glavni gradski urbanista Marko Stojčić rekao je da su mehanizmi Beogradskog sata plaćeni pet miliona dinara, odnosno nešto više od 40.000 evra, a četiri mehanizma kod distributera tih Bodet satova u jednoj od zemalja Evropske unije koštaju 7.155 evra, bez PDV-a i GPS antene, prenela je Nova ekonomija.

U tehničkoj dokumentaciji koja je dostupna u okviru javne nabavke za Beogradski sat, navode se detaljne karakteristike mehanizma koji je trebalo da bude nabavljen i postavljen.

U dokumentu se navode detaljne karakteristike matičnog sata i mehanizma unutar njega koji dobijaju tačno vreme od matičnog sata.

Istu tu specifikaciju Nova ekonomija je poslala distributeru Bodet satova u jednoj od zemalja Evropske unije koji je poslao ponudu za specifikaciju identičnu onoj iz tenderskih uslova i ona za sva četiri sata iznosi 7.155 evra, bez PDV-a i GPS antene.

Sa GPS antenom cena iznosi 7.410 evra, bez PDV-a.

Jedan mehanizam marke Bodet Profil 780 košta samo 1.788 evra po komadu, bez PDV-a.

Ukoliko se uporedi cena mehanizama koja je dostavljena i ona koja je prema rečima glavnog urbaniste Stojčića plaćena, prostom računicom se može utvrditi da su četiri mehanizma u Srbiji plaćena po skoro šest puta većoj ceni.

Razlog za to možda i postoji, ali objašnjenje Nova ekonomija nije dobila iz kompanije koja je i zvanični distributer Bodet satova u Srbiji, a koja je inače i dobila posao naručen od strane Grada Beograda.

Kako su naveli u mejlu od pre dva dana, firma je bila angažovana na otklanjanju kvara na satu, pa zbog toga nisu u mogućnosti da daju detaljan odgovor na pitanja u traženom roku.

U mejlu su naveli i da će odgovor poslati u roku od sedam dana.

Šestostruku razliku u ceni satova, odnosno oko 35.000 evra razlike, u maloj meri mogu smanjiti cena transporta, carina satova i njihova ugradnja, a tu su i drugačije kazaljke i cifrarnik (tabla sa brojevima) u odnosu na standardne.

Biće zanimljivo videti šta je od ovih i eventualno nekih drugih troškova uticalo na finalnu cenu mehanizama od preko 42.000 evra i koliko je šta od toga uticalo, piše Nova ekonomija.

(Beta)

