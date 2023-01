CIP-u poziv za pregovarački postupak za nastavak izgradnje C Obilaznice oko BG

BEOGRAD – JP Putevi Srbije pozvali su na pregovarački postupak Saobraćajni istitut CIP Beograd za projekat nastavka izgradnje C Obilaznice oko Beograda, odnosno dela od Bubanj Potoka do Pančeva, koji bi uključio i kombinovani drumsko-železnički most preko Dunava kod Vinče.

Reč je o poslu koji je procenjen na 2.083.333.300 dinara, odnosno oko 17,8 milionaevra.

Poziv za pregovarački postupak upućen je Saobraćajnom istitutu CIP Beograd, jer, kako stoji u objašnjenju, samo CIP ima važeće rešenje nadležnog ministarstva da ispunjava uslove za dobijanje licence za projektovanje mašinskih delova skretnica, železničke opreme i pribora za javne železničke infrastrukture sa priključcima (P141M4), prenosi eKapija, što znači da samo CIP može da pruži usluge koje su predmet javne nabavke, jer ne postoji konkurencija.

Vlast je u više navrata najavljivala da planira gradnju ove deonice, a poslednji put to je učinio predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom nedavnog godišnjeg obraćanja.

On je kazao da će Obilaznica oko Beograda do Bubanj Potoka biti završena za 4 do 5 meseci, a da onda ostaje sektor C, kako bi se završio ceo prsten oko Beograda.

(Tanjug)

