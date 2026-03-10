Članice Međunarodne agencije za energiju sastaju se da odluče o oslobađanju obaveznih rezervi nafte

Međunarodna agencija za energiju (IEA) danas na vanrednom sastanku lidera 32 države-članice razmatra značajne rastuće rizike za globalno tržište nafte i da li da zalihe pusti na tržište.

Šef IEA Fatih Birol sastao se ranije danas sa liderima G7 industrijski razvijenih zemalja da ih informiše o statusu globalnih naftnih i gasnih tržišta posle izbijanja rata na Bliskom istoku pre 11 dana.

On se danas sastaje sa sve 32 članice IEA da bi odlučili da li da odgovore na pozive za puštanje zaliha na tržište da bi se ublažilo poskupljenje nafte na tržištu poslednjih dana, prenosi britanski list Gardijan.

„Pored izazova tranzita kroz Ormuski moreuz, znatno je smanjena proizvodnje nafte što stvara znatan i rastući rizik za tržište“, rekao je Birol.

Članice IEA, formirane posle bliskoistočne naftne krize 1970-ih, obavezne su da drže u rezervi zalihe sirove nafte za najmanje 90 dana, a mogu ih pustiti na tržište u slučaju velikog poremećaja snabdevanja.

Ukupno članice IEA drže više od 1,2 milijarde barela nafte zaliha u javnim rezervama, i još 600 miliona barela obavezno drži industrija.

Procenjuje se da Kina ima rekordno velike količine uskladištene nafte pošto je u poslednje dve godine povećala uvoz da iskoristi opadanje cena. Kao najveći uvoznik, a nije članica IEA, moguće je da Kina ima u zalihama do 1,4 milijardi barela nafte, navodi Gardijan.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com