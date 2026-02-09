CLS i Sindikat GSP: Suspendovan tender za nabavku 85 tramvaja, gradske vlasti krivac

Tender za nabavku 85 kratkih tramvaja za GSP Beograd je suspendovan zbog uloženog zahteva za zaštitu prava ponuđača, za šta odgovornost snosi gradska vlast, saopštili su jutros iz Centra za lokalnu samoupravu i sindikata "Centar" iz GSP-a.

Te organizacije navode da su više puta upozoravale javnost da se ovako raspisanim tenderom favorizuje turska fabrika „Bozankaja“ zbog čega će se drugi ponuđači žaliti na diskriminaciju, kao i dovoditi u pitanje zakonitost ove nabavke.

„Ova gradska vlast ponavlja istu grešku iz februara prošle godine, kad je sličan tender za nabavku tramvaja povučen takođe zbog prigovora više evropskih fabrika na diskriminaciju i sumnji na nameštanje“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je u interesu Beograđana da se novi tramvaji nabave na fer i poštenom tenderu, jer je to jedini način da se dobije najkvalitetniji proizvod po pristupačnoj ceni, kao i da se uzme u obzir mogućnost da se jedan deo proizvodnje obavlja u Srbiji.

Takođe se navodi da se nabavka tramvaja ovakve veličine obavlja za period eksploatacije od naredne tri ili četiri decenije, zbog čega interesi bilo kog „pojedinačnog gradonačelnika, gradske uprave ili biznis lobija“ ne smeju biti iznad interesa Beograđana.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com