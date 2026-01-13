CLS: Problematičan tender EDS-a, ponovo se favorizuje nepovoljniji ponuđač

Centar za lokalnu samoupravu (CLS) ocenio je danas kao „problematično“ to što je Elektrodistribucija Srbije (EDS) ponovo izabrala konzorcijum na čelu s firmom „T&M Group Solutions“ za očitavanje brojila građana, navodeći da je postojao drugi ponuđač s povoljnijom ponudom za više od 350 miliona dinara.

Takođe, kako piše u saopštenju CLS, Republička komisija za zaštitu prava ponuđača prethodno je poništila takav izbor i zahtevala ponovno razmatranje ponuda.

„Prioritet EDS treba da bude poboljšanje poslovanja i sagledavanje propusta u održavanju niskonaponske mreže u Srbiji, koji su u više mesta doveli do prekida snabdevanja građana usled snega, a ne forsiranje određenih javnih nabavki na koje čak i drugostepene republičke instance imaju zamerke“, naveo je CLS.

Firma „T&M Group Solutions“ ima, kako je ocenjeno, kontroverznu reputaciju.

„Njeni pripadnici su učestvovali u više incidenata sa građanima Beograda prilikom izbornog procesa i održavanja sednica Skupštine grada, a na predmetni tender su podneli nepovoljniju ponudu u zaustavnom vremenu procesa“, piše u saopštenju.

CLS će, kako je najavljeno, krajem februara objaviti Belu knjigu kriminala i korupcije.

„Nastavićemo da zahtevamo da se u Srbiji sprovode pošteni, fer i transparentni tenderi, kao i da se firme sa negativnom reputacijom i predistorijom stave na crnu listu u vezi sa dobijanjem poslova gde je naručilac republika ili lokalna samouprava“, piše CLS.

(Beta)

