CLS: Za usluge fizičkog obezbeđenja na EXPO – 5,5 milijardi dinara

Preduzeće EXPO 2027 realizovaće ugovor za usluge fizičkog obezbeđenja za tu izložbu u Beogradu u vrednosti od čak 5,5 milijardi dinara, odnosno 6,6 milijardi sa PDV-om, objavio je danas direktor Centra za lokalnu samoupravu Nikola Jovanović.

„Da li je Srbija toliko bogata zemlja da može da plati 50 miliona evra za privatno obezbeđenje jedne izložbe, to je pitanje za sve nas, ali i za ozbiljnu analizu“, naveo je Jovanović u saopštenju.

Dodao je da je rok za dostavu ponuda za usluge fizičkog obezbeđenja na izlođbi EXPO 2027 istekao juče, a da je jedina validna ponuda konzorcijuma na čelu sa, kako je istakao, „kontroverznom T&M Group Solutions“.

„To je posebna tema“, kazao je Jovanović.

