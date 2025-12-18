CMG: Kina uvela posebni carinski režim za ostrvo Hainan

Kina je u četvrtak uvela posebne carinske olakšice za celo ostrvo u okviru slobodne trgovinske luke Hainan (STL), koja je površinom najveća na svetu, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

Ovim merama se omogućava slobodniji uvoz strane robe, proširuje obim nultih carina i uvode povoljniji uslovi za poslovanje.

Potez se široko tumači kao značajan korak u nastojanjima Kine da promoviše slobodnu trgovinu i produbi otvorenost svog tržišta, uprkos trendu rastućeg protekcionizma u svetu.

Prema novim odredbama, ostrvo veličine preko 30.000 kvadratnih kilometara proglašeno je zonom posebne carinske kontrole.

Ovo označava novu fazu u razvoju STL Hainan, koja će zahvaljujući nultim carinama, nižim poreskim stopama i pojednostavljenom sistemu oporezivanja omogućiti slobodnije kretanje robe, kapitala, radne snage i podataka.

