CMG: Kina uvela posebni carinski režim za ostrvo Hainan

Ovim merama se omogućava slobodniji uvoz strane robe, proširuje obim nultih carina i uvode povoljniji uslovi za poslovanje.
Potez se široko tumači kao značajan korak u nastojanjima Kine da promoviše slobodnu trgovinu i produbi otvorenost svog tržišta, uprkos trendu rastućeg protekcionizma u svetu.
Prema novim odredbama, ostrvo veličine preko 30.000 kvadratnih kilometara proglašeno je zonom posebne carinske kontrole.
Ovo označava novu fazu u razvoju STL Hainan, koja će zahvaljujući nultim carinama, nižim poreskim stopama i pojednostavljenom sistemu oporezivanja omogućiti slobodnije kretanje robe, kapitala, radne snage i podataka.
(Beta)
