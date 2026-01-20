Kineski ekonomski rast od pet odsto ostvario je velike mogućnosti za celi svet, piše Kineska medijska grupa (CMG) u danas objavljenom komentaru.

„U teškim spoljnim uslovima, kineska ekonomija nastavlja da se stabilno razvija i pokazuje visoku otpornost. To je prava prilika za naše multinacionalne kompanije“.

Nakon što je Kina zvanično objavila da je njen ekonomski rast u 2025. iznosio pet odsto, izvršni direktor svetskog poznatog brenda za prečišćavanje vazduha Ariel, Frank Ham, podelio je svoje mišljenje.

Istovremeno, međunarodno javno mnjenje koristilo je „neočekivani rast“ i „snažnu otpornost“ za procenu kineskih ekonomskih performansi.

2025. je godina kada se završava „14. petogodišnji plan“ Kine. BDP je prvi put skočio na novi nivo od 140 biliona juana. Uspešna realizacija osnovnih ciljeva i ciljeva ekonomskog i socijalnog razvoja ne samo da podrazumeva uspešan završetak 14. petogodišnjeg plana, već i postavlja osnovu za uspešan početak 15. petogodišnjeg plana.

Sa horizontalne tačke gledišta, stopa ekonomskog rasta Kine je među najboljim i najvećim ekonomijama na svetu. To je najstabilniji i najpouzdaniji izvor energije za globalni ekonomski rast, a očekuje se da će njegov doprinos globalnom ekonomskom rastu biti oko 30 odsto.

Nedavno su najveće međunarodne organizacije povećale svoja očekivanja za kineski ekonomski rast, a međunarodni kapital koji su predstavili JP Morgan i Blakrok povećao je njihov položaj u kineskoj imovini, što ukazuje na to da je međunarodna zajednica optimistična u pogledu izgleda za ekonomski razvoj Kine.

Ako pažljivo pogledate godišnji ekonomski izveštaj Kine za 2025. godinu, „stabilnost“ je njegova karakteristika. Uprkos spoljnim izazovima, poput slabog globalnog ekonomskog rasta, dodata vrednost tri glavne kineske industrije porasla je i zadržala održiv i progresivan trend razvoja; godišnji indeks potrošačkih cena (CPI) ostao je nepromenjen u odnosu na prethodnu godinu; prosečna stopa nezaposlenosti u gradovima je 5,2 odsto, a zaposlenost je i dalje ista. Obim trgovine robom dostigao je novi maksimum, a obim deviznih rezervi premašio je 33,3 biliona američkih dolara.

Pored toga, ukupan uvoz i izvoz robe porastao je za 3,8 odsto u odnosu na prethodnu godinu; raspoloživi prihod stanovnika Kine po glavi stanovnika se povećao za pet odsto; posebne carinske olakšice su uvedene u luci Hainan, koji je i važan korak ka otvorenosti na visokom nivou za spoljni svet.

Proizvodnja novog kvaliteta nastavljaju da se razvija i raste, a pojavio se i niz velikog napretka u naučnim istraživanjima, navodi CMG

(Beta)

