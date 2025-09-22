CMG: Na sajmu Kina-ASEAN potpisano preko 500 ekonomskih i trgovinskih sporazuma

Dvadeset drugi sajam Kina-ASEAN (CAEXPO) i poslovni i investicioni samit Kina-ASEAN završeni su u nedelju u Nanđingu, u autonomnoj oblasti Guangsi Džuang na jugu Kine, a tokom skupa potpisano je više od 500 ekonomskih i trgovinskih sporazuma, prenosi danas Kineska medijska grupa (CMG).

Generalni sekretar Sekretarijata sajma CAEXPO, Vej Žaohui rekao je na konferenciji za novinare juče popodne da je na ovogodišnjem sajmu potpisano 155 investicionih projekata, od kojih je 74 usmereno na preradu i proizvodnju, što čini 88 odsto ukupnih investicija.

“Proizvodni projekti pokrivaju sektore kao što su mašinska oprema, petrohemija i hemijsko inženjerstvo, obojeni metali, novi materijali, laka industrija i tekstil, kao i informacione tehnologije”, rekao je Vej.

Petodnevni sajam prostirao se na izložbenom prostoru od 160.000 kvadratnih metara i privukao je 3.260 preduzeća iz 60 zemalja. Ukupno je učestvovalo 627 preduzeća iz zemalja Asocijacije nacija jugoistočne Azije (ASEAN).

Po prvi put, izložba je predstavila paviljon posvećen veštačkoj inteligenciji (VI), sa oko 1.200 proizvoda, uključujući oko 20 velikih jezičkih modela i 60 inteligentnih robota.

Naredni, 23. sajam CAEXPO je okvirno zakazan za period od 17. do 21. septembra 2026. godine, a Filipini će biti zemlja počasni gost.

(Beta)

