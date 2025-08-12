CMG o odlaganju međusobnog uvođenja dodatnih carina između SAD i Kine

Kina i SAD postigle su dogvor o odlaganju međusobnog uvođenja dodatnih carina, prenosi danas Kineska medijska grupa (CMG).

U zajedničkoj izjavi, dve strane podsećaju na obaveze iz Zajedničke izjave iz Ženeve, sa ekonomskog i trgovinskog sastanka od 12. maja 2025, i slažu se da preduzmu sledeće mere do 12. avgusta 2025.

Ova zajednička izjava zasnovana je na diskusijama održanim tokom ekonomskog i trgovinskog sastanka Kine i SAD u Stokholmu, održanog u okviru mehanizma uspostavljenog Zajedničkom izjavom iz Ženeve.

Predstavnik kineske strane na ovom sastanku bio je vicepremijer He Lifeng, a predstavnici američke strane bili su ministar finansija Skot Besent i trgovinski predstavnik SAD Džejmison Grir.

CMG prenosi mere iz zajednička izjave sa ekonomskog i trgovinskog sastanka Kine i SAD.

1. SAD će nastaviti da modifikuju primenu dodatne „ad valorem“ stope carine na artikle iz Kine (uključujući artikle iz Specijalnog administrativnog regiona Hongkong i Specijalnog administrativnog regiona Makao) utvrđene Izvršnom naredbom 14257 od 2. aprila 2025. godine, obustavljanjem 24 odsto te stope na dodatni period od 90 dana, počev od 12. avgusta 2025. godine, uz zadržavanje preostale „ad valorem“ stope od 10 odsto na te artikle, u skladu sa uslovima navedene naredbe.

2. Kina će nastaviti da modifikuje primenu dodatne „ad valorem“ carinske stope na artikle SAD utvrđene u Saopštenju Carinske tarifne komisije Državnog saveta br. 4 iz 2025. godine, obustavljanjem 24 odsto te stope na dodatni period od 90 dana, počev od 12. avgusta 2025. godine, uz zadržavanje preostale dodatne „ad valorem“ stope od 10 odsto na te artikle; i usvaja ili održi sve neophodne administrativne mere za obustavljanje ili uklanjanje netarifnih kontramera preduzetih protiv SAD, kako je dogovoreno u Zajedničkoj izjavi iz Ženeve.

(Beta)

