CMG: Osma godina Sajma uvoza – Kina i dalje širi otvorenost prema svetu

Osmo zasedanje Kineskog međunarodnog sajma uvoza (CIIE) održava se u Šangaju od 5. do 10. novembra.

Kako navodi Kineska medijska grupa (CMG), na sajmu učestvuje 155 zemalja, regiona i međunarodnih organizacija, kao i 290 od 500 najvećih svetskih kompanija.

Izložbeni prostor i ukupan broj izlagača dostigli su rekordne vrednosti, što je dokaz vitalnosti kineskog ogromnog tržišta i snažan signal svim učesnicima da teže otvorenoj saradnji i zajedničkoj dobiti.

Kao prvi svetski sajam na nacionalnom nivou posvećen isključivo uvozu, CIIE se već osam godina zaredom održava uprkos promenama u globalnoj situaciji, porastu protekcionizma i težnji ka „prekidu lanaca snabdevanja“.

U ovakvim uslovima, Sajam uvoza postaje mesto u koje sve veći broj stranih kompanija polaže nade, navodi CMG.

Ove godine završava se period 14. petogodišnjeg plana, a ujedno je i početak 15. petogodišnjeg plana. Na nedavno održanoj Četvrtoj plenarnoj sednici Centralnog komiteta KP Kine predstavljen je novi plan razvoja za modernizaciju na kineski način.

Kao prvi važni ekonomsko-diplomatski događaj, CIIE je upravo u tom kontekstu pokazao svetu stabilnost i sigurnost.

Prvi oblik sigurnosti jeste otvorenost.

„Izveštaj o globalnoj otvorenosti za 2025. godinu“, objavljen na 8. Međunarodnom ekonomskom forumu Hongćiao, pokazao je da je globalni indeks otvorenosti u 2024. godini iznosio 0,7545, što predstavlja blagi pad od 0,05 odsto u odnosu na godinu pre.

Nasuprot tome, kineski indeks otvorenosti je porastao za 0,5 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Još je značajnije da se od 1990. do 2024. godine ovaj indeks popeo sa 0,5891 na 0,7634, što je porast od 29,6 odsto, svrstavajući Kinu među zemlje sa najvećom otvorenošću na svetu.

Kao jedinstvena svetska platforma za uvoz, CIIE nudi i sigurnost kroz zajedničku dobit. Jedan od ključnih razloga zašto se ekonomska globalizacija danas suočava sa izazovima jeste nejednakost u njenom razvoju. Zbog toga Kina aktivno promoviše inkluzivniju globalizaciju, kako bi sve zemlje mogle da imaju koristi od razvoja.

Mnogi su primetili da je ove godine prvi put uspostavljena i posebna zona za najmanje razvijene zemlje. U njoj učestvuju ukupno 163 kompanije iz ovih zemalja, što je porast od 23,5 odsto u odnosu na prošlu godinu. Broj izlagača iz Afrike porastao je za čak 80 odsto.

(Beta)

