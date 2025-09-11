CPE: Novi obračun – plata za život u Srbiji iznosi 150.670 dinara

Centar za politike emancipacije je danas saopštio da je uradio novi obračun plate za život u Srbiji, na osnovu inflacije u 2024. godini, prema kojem ta zarada koja je dovoljna da pokrije osnovne socijalne i egzistencijalne potrebe radnika i njegove porodice, iznosi 150.670 dinara.

U saopštenju je istaknuto da je plata za život prihod koji kao minimalnu zaradu opisuju i Zakon o radu u Srbiji i standardi Međunarodne organizacije rada.

Ukazano je i da, iako se jaz između minimalne zarade i plate za život smanjuje, on i dalje ostaje veliki.

Iz Centra za politike emancipacije podsećaju da sada minimalna zarada u proseku iznosi 54.200 dinara i pokriva 36 odsto onoga što je dovoljno za život.

Dodali su i da svako povećanje minimalnih zarada koje su sada ispod praga rizika od siromaštva za tročlano domaćinstvo, treba gledati kao pozitivnu tendenciju.

Međutim, iz Centra za politike emancipacije su naglasili da bi minimalna zarada trebalo da bude garancija da radnici ne budu u riziku od siromaštva, ali to nije slučaj – minimalna zarada i dalje nije dovoljna da zadovolji osnovne potrebe ljudi.

Zato je, kako je istaknuto, potrebna procena plate za život i razvojna politika koja će imati za cilj da svima obezbedi dostojanstvene zarade od kojih se živi, a ne puko preživljavanje.

Precizirano je da je obračun plate za život rađen na osnovu istraživanja međunarodne mreže „Clean Clothes Campaign“ koja okuplja organizacije i sindikate iz celog sveta u borbi za bolje uslove rada u industriji tekstila.

Deklaraciju o plati za život u Srbiji, koju su potpisale četiri sindikalne centrale, više od dvadeset organizacija i više od 3.000 ljudi, može se pročitati i potpisati na sajtu www.platazazivot.rs.

(Beta)

