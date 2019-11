Crni petak i sniženja- od uzbuđenja do razočaranja

BEOGRAD – Brojni trgovinski lanci, tržni centri – molovi, male velike i on lajn prodavnice danima „motivišu“ potrošace za Black friday koji i u Srbiji kao simbol jeftine kupovine žačet u SAD privlači sve više kupaca.

Da li su ta sniženja stvarno velika kako su i najavljivana ili je u pitanju samo „marketinška manipulacija“ i da li je došlo do pomaka u odnosu na prethodne godine pa je „reklama o najvećoj ponudi i najvećim sniženjima“ istina, ostaje nam da se uverimo već sutra.

Svaki čovek mora da bude svestan da nije baš tako kao što kaže reklama jer agresivan marketing šalje poruku da je kupovina poželjna i dobra za svakoga, poručuju domaći stručnjaci koji upozoravaju kupce da misle na svoje novčanike i da pametno kupuju vodeći računa šta im je stvarno potrebno.

Iz tog razloga, kako dodaju, ne treba dozvoliti da nas zavaraju marketinški trikovi sa popustima koji često baš i nisu onoliki koliko se najavljuje, pa čak ni koliko piše u izlozima.

„Crni petak“ koriste i turističke agencije koje voze strastvene kupoholičare u Rumuniju, Madajrsku ili Austriju, gde su u tržnim centirma, kako najavljuju popusti i do 80 odsto.

Iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije upozoravaju da je važno da se ljudi u kupovini ne rukovode reklamom već potrebom, da se informišu da li su popusti stvarni kako se ne bi osećali prevarenim.

Predsednik te asocijacije Goran Papović navodi da je priča o Crnom petku u Srbiji populistička i zato upozorava potrošače da otvore četvore oči iz prostog razloga što prodavci pred taj dan ili dan dva pre urade nivelaciju pa uz sniženje na Crni pektak robu prodaju po regularnoj ceni ili iako je i snižena i dalje po višoj ceni od okruženja.

A ta cena se, kako dodaje, može utvrditi preko interneta.

„Ako se ne informišete na vreme, neprijatno ćete se osećati što vas je nko prevario“, rekao je Popović i dodao da trgovci ponašajnem u Srbiji još nisu dali pravo gradajanima da im veruju, i oni koji su ovde došli nastavljaju da se ponašaju kao oni što su bili ovde tako da sve lični na obmanu.

Iz potrošačkih udruženja navode za Tanjug da „ta sniženja u svakom slučaju nisu kao u inostranstvu, iako prodavci kupce mame bombastičnim popustima, većim nego uobicajeno“.

Tom „potošackom ludilu“ doprinose i slike i vesti iz Amerike kojima nas godinama zasipaju, o Amerikancima koji pre zore dolaze pred trgovinske lanace da bi nakon otvaranja vrata u stampedu uletali i otimali robu jedni od drugih, pa se čak i tukli za jeftine proizvode, navode strucnjaci i dodaju da su te slike tačne ali da ti ogromni popusti važe samo za malobrojne, određene prodavnice.

„Ideja Crnog petka poprima kosmičke dimenzije. Mislim da je dobro tempirana, jer pada u vreme kada ljudi imaju potrebu da kupuju poklone“, rekla je za Tanjug psiholog Aleksandra Janković i dodala da smo Crni petak uvezli sa zapada bez otklona u odnosu na ideju koliko nam je kupovina neophodna.

Kako kaže, globalna šopingmanija dodatno doprinosi osećaju da nam sve treba, da smo deo sveta ako i mi imamo „Black friday“, da je prava stvar kupovati na rasprodajama, a što sve, kako je dodala, ne odgovora istini.

„Ta marketinška manipulacija zaživela je u glavama naših ljudi“, kaže Janković i kao olakšavajuću okolnost pominje to što je nama asocijacija na Crni petak u kolektivnom nesvesnom ipak vezana za loše stvari pa deo ljudi ima otklon od kupovine na taj dan i tako odoleva potrošačkoj groznici.

Gradovi i prodavnice danima su oblepljeni plakatima o popustima i do 80 odsto na brojne proizvode od knjiga do bele tehnike, a reklame iskaču i iz svakog privatnog mail boksa, telefona, sa društvenih mreža, portala, TV-a, radio stanica …

Iz razgovora sa pijateljima i poznanicima, ali i čitanjem komentara na portalima vidi se često njihovo razočaranje „ulovom“ na Crni petak, pogotovo kada znaju koliko je neki proizvod koštao do juče. Najčešće kažu da je „Blek frajdej“ u Srbiji priča za malu decu.

Deo potrošača ta sniženja uporeduje sa onima u Beču, Trstu, Evropi ili u Americi, neki opet negoduju i zbog samog „Blek frajdeja“, jer smatraju da nam zapad sada i to potura, kao i Dan zaljubljenih umesto Svetog Trifuna ili Noći veštica umesto Svetog Luke.

„Blek frajdej“ prvi je dan posle Dana zahvalnosti koji se obeležava u SAD svakog poslednjeg četvrtka u novembru. Predstavlja dan kada u SAD počinju sniženja, mesec dana pred Božić, ali i dan kada su trgovci u plusu, odnosno u crnom. Dodatno je tom imenu doprinelo i to sto je progalšen za crni dan za vozače zbog ogromne gužve prouzrokovane šopingmanijom.

U Srbiji je uveden pre šest godina.

(Tanjug)