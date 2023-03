Ćurčić i Ivanišević najavili novi javni konkurs za žensko preduzetništvo

NOVI SAD – Potpredsednik Pokrajinske vlade Branko Ćurčić i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević najavili su danas novi javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2023. godini na teritoriji AP Vojvodine.

Rok za podnošenje prijava je 18. april, saopštila je Pokrajinska vlada.

Pod ženskim preduzetništvom podrazumeva se preduzetnica koja lično upravlja poslovanjem ili privredno društvo čiji je vlasnik žena sa najmanje 51 odsto udela i u kojem je žena odgovorno lice za poslovanje i upravljanje, upisana u APR-u.

Za tu namenu opredeljeno je ukupno 8,5 miliona dinara, od kojih je 2,5 miliona dinara za tekuće subvencije i šest miliona za kapitalne subvencije, a sredstva se odobravaju po principu refundacije, odnosno za ono što je kupljeno, isporučeno i isplaćeno u celosti u periodu od 24. marta do dana zaključenja javnog konkursa.

Ćurčić je istakao da je Savet za koordinaciju i praćenje aktivnosti u oblasti ekonomskog razvoja na teritoriji AP Vojvodine, na čijem je čelu, formiran 2020. godine, te da je žensko preduzetništvo jedna od prioritetnih tema kojima se bavi.

„Sve što činimo je upravo iz razloga da ojačamo poziciju žena, da ih osamostalimo i da im pomognemo u preduzetničkim koracima. Javni poziv koji smo imali u toku prošle godine bio je iskorišćen 100 odsto, što govori u prilog činjenici da je interesovanje veliko i da je poziv bio uspešan“,rekao je Ćurčić.

Dodao je da su u studiji predstavljenoj u januaru sagledani svi problemi sa kojima se žene preduzetnice susreću kako bi se i ovaj javni poziv prilagodio njihovim potrebama.

On je dodao da su sredstva u ovoj godini za tu namenu uvećana, kako bi bio obuhvaćen što veći broj onih koji mogu da konkurišu, te da su spušteni i kriterijumi, odnosno umesto dva završna računa, dovoljno je dostaviti jedan.

Ivanišević je naveo da je rezultat zajedničkog rada Sekretarijata i Saveta uvećanje od 15 odsto budžeta u odnosu na prošlu godinu.

„To pokazuje našu zainteresovanost za ovu važnu temu, i koliko je Pokrajinska vlada opredeljena da žensko preduzetništvo stavi u svoj fokus. Značajno je i to da je u toku startap akademija ženskog preduzetništva ‘Osnažena, ona može sve’, koja obuhvata preko 200 preduzetnica na teritoriji AP Vojvodine, u 10 gradova. Završava se 10. aprila i svečano ćemo polaznicama uručiti uverenja o završenoj akademiji“, rekao je Ivanišević.

Sekretar je rekao da su preduzetnice i sprovođenjem aktivnosti u okviru akademije ženskog preduzetništva osnažene da razmišljaju na preduzetnički način.

Govoreći o samom konkursu, Ivanišević je dodao da je moguće konkurisati za nabavku mašina, opreme, računarske opreme, softvera, softverske licence, ili pak usluge.

Pod nabavkom mašina i opreme podrazumevaju se mašine i oprema koje su u funkciji izrade ili pripreme i dorade finalnog proizvoda ili pak pružanja usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje, odnosno pružanja usluge i operacija u domenu marketinga i trgovine.

Nabavka računarske opreme obuhvata desktop ili prenosiv računar ili tablet i periferne uređaje koji su namenjeni isključivo za potrebe digitalizacije poslovanja, digitalne komunikacije, propagande i poslovanja na internetu i društvenim mrežama.

Pod nabavkom softvera, odnosno softverske licence, podrazumeva se nabavka profesionalnog, aplikativnog, softverskog paketa i alata u funkciji proizvodnog procesa i za potrebe pružanja usluga.

Sa druge strane, usluge podrazumevaju aktivnosti koje privredni subjekt nije u mogućnosti samostalno da sprovede, poput izrade veb-sajta, plana promocije, marketing i biznis plana, digitalnog marketinga i drugo.

Iznos odobrenih sredstava može biti najmanje 50.000 dinara, dok se najviši iznos utvrđuje shodno predmetu nabavke i to za mašine i opremu do 250.000 dinara, za računarsku opremu do 120.000 dinara, za nabavku softvera i za uslugu do 150.000 dinara.

(Tanjug)

