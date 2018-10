Dačić: Severni tok može da se gradi, a Južni tok ne može

BEOGRAD – Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je danas u Beogradu da je Evropska unija iskazala dvostruke standarde pošto je dozvolila da se gradi gasovod Severni tok, a nije dozvolila gradnju Južnog toka.

Dačić je na Međunarodnoj konferenciji o energetskoj bezbednosti Evroazijskog prostora u Beogradu rekao da Srbija želi da sarađuje sa svima u oblasti energetike, kao i u drugim pitanjima međunarodne saradnje, i naglasio da Srbija nažalost nije mogla da gradi Južni tok, jer taj projekat nije prošao Treći energetski paket EU, a Severni tok jeste.

„Za nas je to bila najbolja opcija, taj projekat nije bio na štetu drugih“, rekao je Dačić, dodajući da je taj projekat bio u intresu ne samo ovog regiona već i EU.

Kako je rekao, EU je prethodno uveravala da je projekat izvodljiv i da je dogovorena realizacija.

„Realnost je da je Severni tok izuzet iz Trećeg energetskog paketa, a Južni tok nije. Ceh su platile Srbija i druge zemlje u regionu. Ta dva projekta su u suštini slični, možda ne samo po kapacitetu i nameni, a doživeli su različitu sudbinu“, kazao je Dačić.

Naglasio je da je isti izvor gasa – Rusija, i da je samo razlika u tome što je Severni tok namenjen Nemačkoj, a Južni tok zemljama u regionu.

„Iz toga se vidi da postoje dvostruki standardi u odlučivanju, jer ono što je moguće za Nemačku i neke druge zemlje, Srbiji i zemljama u regionu nije omogućeno. Šta je to što je odlučilo da se realizuje Severni tok a da nije moguće da se realizuje Južni tok – to je politika, to je nečija pretpostavka da bi Rusija kroz gas mogla da utiče na politička zbivanja u reigonu jugoistočne Evrope“, ali ne i u Nemačkoj, rekao je Dačić.

Naglasio je da je to isto kao kada neko zamera Srbiji što nije uvela sankcije Rusiji, pri čemu se prenebregava činjenica da je robna razmena između Srbije i Rusije opala kao posledica te političke krize u odnosu na period pre sankcija, dok je u zemljama koje su uvele sankcije porasla.

„Toliko o principima i dvostrukim standardima“, rekao je Dačić.

On je kazao da je Srbija otvorena za sve predloge po pitanju diversifikacije snabdevanja gasa, ali da je najveći problem kod svih drugih projekata to što nemaju dovoljno gasa.

(Tanjug)