Danas: Aktivna preduzeća duguju skoro 200 miliona evra za porez

Aktivna preduzeća u Srbiji imaju poreski dug od skoro 200 miliona evra, piše list „Danas“.

Poreska uprava je posle pisanja „Danasa“ i intervencije poverenika za informacije od javnog značaja Rodoljuba Šabića objavila spiskove preduzeća najvećih poreskih dužnika sa dugom većim od 20 miliona dinara.

Nije objavljen razlog zbog koga Poreska uprava nije objavljivala te spiskove poslednjih godinu i po dana iako je na to bila obavezna po zakonu.

Aktivne firme koje duguju od 20 miliona do čak dve milijarde dinara koliko duguje kompanija „Borba“, njih 389 duguje blizu 190 miliona evra za poreze.

To su aktivna preduzeća kojima nisu oduzeti PIB-ovi i koja su iz nekog razloga poštedjena stečaja, a njihovi računi su uglavnom u blokadi i tek nekoliko ih je uputilo zahtev za reprogram.

Neka od preduzeća dužnika pojavljuju se već godinama na tim spiskovima Poreske uprave i svaki put dugovi su veći, uglavnom za iznos kamate, navodi „Danas“.

Iza „Borbe“ drugi na spisku dužnika je kompanija „Semp elektro i mašinskih postrojenja“ iz Beograda sa dugom od 1,15 milijardi dinara. Ta firma se nalazi u vlasništvu Milorada Kesića, koji je inače vlasnik još jedne firme „Neometal Ing“ iz Novog Sada. On se takodje pojavljuje kao tehnički direktor Lola livnice.

Na listi je i firma Marka Miškovića „Mera invest“ sa dugom od nešto preko milijardu dinara, zatim

šabačka firma „Magma prom“ sa dugom od 868 miliona dinara. Ta firma je poznata iz slučaja Univerzal banke pošto se pominje kao jedna u lancu preko kojih je Miroslav Bogićević sa „Farmakomom“ uzimao zajmove od te banke koja je na kraju i propala.

Na petom mestu dužnika je firma „LPM termil“ iz Šida sa dugom od 780 miliona dinara, sledi firma „Termol“ sa dugom od 692,5 miliona dinara, AMSS poslovni sistem, ćerka firma udruženja Automoto savez Srbije sa dugom od 539 miliona dinara.

Firma „Albaco“ iz Žablja vuče dug još iz 2013. godine, kada je iznosio 426 miliona dinara i koji je do danas porastao na 529 miliona dinara.

Medju dužnicima je još jedna firma koja pripada Miškovićima, „Jugohemija Vetagra“ sa dugom od 136 miliona dinara, a oko 140 miliona dinara za porez duguje i firma Gorana Perčevića „Koteks“. I kompanija

„Rudnap“ Vojina Lazarevića je na tom spisku sa dugom od 21 miliona dinara.

Skoro četiri miliona evra duguje akcionarsko društvo „Navip“, čiji je nekada značajan akcionar bio i Predrag Ranković Peconi. Medju većim dužnicima je i društvo „Granit peščar“ Ljig sa 439 miliona dinara duga, a najveći akcionari te firme, preduzeće „Inkop“ je prema pisanju medija povezano sa Zvonkom Veselinovićem.

Na spisku dužnika su i brojni sportski klubovi poput OFK Beograda, FK Jagodine, FK Borca iz Čačka, FK Smedereva, FK Obilića. Košarkaški klub „Partizan“ je na spisku dužnika sa 95 miliona dinara duga koji je pokriven bankarskom garancijom.

Najveći deo poreskog duga se odnosi na firme u stečaju i to pre svega one čiji se stečajni postupci već više od decenije razvlače sa veoma malom verovatnoćom naplate poreza, piše „Danas“.

Spisak predvode likvidirane državne banke, a pre svega Beobanka sa 32,3 milijarde dinara, Investbanka 24 milijarde, a Beogradska 17,5 milijardi dinara. Tu je i Astra banka Bogoljuba Karića sa dugom od 21 milijarde dinara.

(Beta)