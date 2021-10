Danas kreću subvencije za prelazak na novu fiskalizaciju

BEOGRAD – Isplata subvencija za prelazak na novi model fiskalizacije, odnosno zamenu fiskalnih kasa, obveznicima koji su se za subvencije prijavili, počeće danas, najavio je ministar finansija Siniša Mali.

On je istakao da se tako ispunjava obećanje da se neće čekati da istekne rok za prijavljivanje da bi se novac počeo uplaćivati već će isplate ići nedeljno, onako kako se privrednici budu prijavljivali za subvencije.

Ministar je za Tanjug naveo da će obveznicima biti uplaćeno po 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom mestu i još toliko po fiskalnom uređaju, s tim što će onima koji nisu u sistemu PDV-a biti uplaćen iznos veći za 20 odsto.

Prijavljivanje je počelo 15. oktobra i trajaće do 31. januara sledeće godine.

„Uvođenje novog modela fiskalizacije doneće velike koristi i za privredu i za državu. On će za privredu biti jeftiniji, jer više neće biti rezervnih kontrolnih traka, godišnjih servisa uređaja i drugih troškova, a što se države tiče, pomoći će borbi protiv sive ekonomije i doprineti stabilnosti fiskalnog sistema“, rekao je Mali.

Dodao je da je Privredna komora Srbije uštedu na nivou cele privrede, kada je reč o novim fiskalnim uređajima, procenila na čak 10 miliona evra.

Kao veoma važno je istakao i to što će novi model, zajedno sa e-fakturama kada one budu uvedene, omogućiti vraćanje poreza na dodatu vrednost u istom danu, a to je i bio jedan od zahteva privrede.

Privreda je zahtevala i da dobije prelazni rok za primenu zakona, što je omogućeno izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji, pa će u periodu od 1.novembra do kraja aprila, moći da se primenjuje i stari i novi model, da bi od 1. maja svi obveznici bili dužni da pređu na e-fiskalizaciju.

Prema rečima ministra Malog, privreda zbog uvođenja novog modela neće imati ni dinar troška, jer je država za tu namenu izdvojila šest milijardi dinara, odnosno oko 50 miliona evra.

„Od maja ćemo imati novi sistem fiskalizacije, do kraja sledeće godine će svi obveznici PDV-a biti u sistemu e-faktura a plan je da od 2023. godine uđemo u sistem tzv. elektronskih obveznica, dakle da poveženo i carinu. Kada sve to uvežemo teško će neko moći da izbegne i da ne prođe ni kroz carinu, ni kroz promet preko faktura, ni kroz maloprodaju, pa ćemo lakše moći da napravimo razliku između onih koji rade u skladu sa zakonom i onih koji više neće biti u sivoj nego crnoj zoni“, rekao je za Tanjug Siniša Mali.

Ocenio je da je to ključan projekat kada je reč o stabilnosti naših javnih finansija, uvođenju reda i boljoj kontroli poreskih porihoda ali s druge strane, kako je rekao, tako se gradi uređenija, bolja, ekonomski atraktivnija Srbija.

„Imamo najveću stopu rasta u regionu, koja će ove godine biti iznad sedam procenata. Kada se uzmu u obzir kretanja u prošloj i ovoj godini, bićemo prvi, drugi ili treći u Evropi“, naveo je Mali.

Istakao je da svi pokazatelji govore da sigurno idemo ka zacrtanom cilju da na kraju 2025. godine imamo prosečnu platu 900 evra i prosečnu penziju iznad 400 evra.

Novi model fiskalizacije podrazumeva korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja, putem koga će obveznik fiskalizacije u trenutku prometa na malo, uključujući i avans za budući promet, izdavati fiskalni račun sa QR (kju ar) kodom.

Elektronski fiskalni uređaj, osim kase, može da bude i računar, tablet, mobilni telefon.

QR kod na računu podrazumeva da kupci proizvoda, odnosno korisnici usluga, mogu da provere da li je njihov račun izdat u skladu sa zakonom.

Zakonskim rešenjima je takođe propisano da defiskalizacija starih fiskalnih uređaja neće biti potrebna, već će ona biti automatski obavljena povezivanjem novih fiskalnih uređaja sa serverom u Poreskoj upravi i stavljanjem starih uređaja van funkcije.

(Tanjug)

