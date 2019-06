Danas otvaranje fabrike nemačke kompanije „ZF“

BEOGRAD – U Pancevu će danas u industrijskoj zoni biti otvorena fabrika nemačke kompanije ZF za proizvodnju delova i komponenti za auto-industriju, brodove i železnicu.

Svečanom otvaranju u okviru E-Mobility divizije prisustvovaće predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov rekao je za RTS da je lepo videti rezultate rada u prethodne tri godine, kada je opremana industrijska zona.

On je naveo da će u novoj fabrici posao dobiti oko 300 ljudi, a do kraja treće faze biće zaposleno više od 1.000 ljudi, i dodao da je ZF uložio 100 miliona evra u prvoj fazi i da je vec pocela druga faza koja je planirana 2020. godine ali, zbog dobre poslovne klime, to je pocelo ranije.

Pavlov je rekao i da se gradi naučno-istraživacki centar u zgradi od 5.000 kvadratnih metara, što govori o tome da su nemački investitori došli u Pančevo da razvijaju svoje projekte u budućnosti.

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež rekao je jutros u Dnevniku RTS-a da, od trenutka kada je prvi put najavljeno da ZF dolazi u Srbiju, mediji u nemackoj i strucna javnost vide Srbiju kao jedan od centara na mapi buduće industrije u ovoj oblasti.

Čadež je istakao da u Srbiju dolazi velika kompanija koja ne samo da donosi proizvodnju i zapošljava ljude, već donosi znanje i pravi bazu ljudi koji ce sutra razvijati nove tehnologije u Srbiji za ceo svet.

Istakao je da je Srbija u prethodnoj godini imala veći priliv stranih investicija nego sve druge zemlje u regionu zajedno.

On je naveo da je, međutim, bolji podatak to što, za razliku od nekih ranijih godina, dolaze investitori kao što su ZF, „Cumtobel“, „Kontinental“ i „Boš“ koji prave svoje istraživacke centre.

„Želimo da nam kompanije pomognu da postanemo društvo koje je zasnovano na znanju“, istakao je Čadež.

(Tanjug)