Danas: Sankcije zaustavile prodaju ćerki-firmi NIS-a u regionu

Naftna industrija Srbije (NIS) pokrenula je, pre dve godine, prodaju svojih zavisnih preduzeća u regionu, ali je taj postupak zaustavljen zbog američkih sankcija, piše Danas.

NIS je vlasnik zavisnih preduzeća u tri susedne države – Rumuniji, Bugarskoj i Bosni i Hercegovini. Od trenutka uvođenja sankcija sva NIS-ova zavisna preduzeća u te tri države zatvorila su benzinske stanice, računi su im blokirani i prestala su da posluju.

U Rumuniji NIS ima 19 benzinskih pumpi pod brendom Gasprom (NIS Petrol S.R.L.), a 9. oktobra obustavljene su sve finansijske transakcije. Ista je situacija i u Bugarskoj u kojoj Gasprom/NIS ima 23 benzinske pumpe – sve su zatvorene, bankarski računi blokirani i isporuke goriva obustavljene.

U BiH su radile 42 benzinske stanice preko kompanija NIS Petrol Banja Luka i G-Petrol Sarajevo i zapošljavale oko 500 radnika. Banke su zatvorile račune, međunarodna plaćanja blokirana, isporuke iz Rafinerije Pančevo obustavljene više od 10 dana.

Prema informacijama iz Danasovih anonimnih izvora, za kupovinu je zainteresovano nekoliko ozbiljnih kupaca i pregovori o akviziciji bili su značajno odmakli.

Zajedničko svim podružnicama je da posluju sa gubicima: u Rumuniji NIS beleži poslovni minus od 160, a Bugarskoj 90 miliona evra.

Gubici u poslovanju NIS-ovih zavisnih preduzeća u ovim državama pojavili su se otprilike pre dve godine, kad je Evropska unija počela značajno da pojačava sankcije prema ruskom energetskom sektoru (uključujući i Gasprom) što je otežalo poslovanje u Rumuniji i Bugarskoj, a sadašnje blokiranje poslovanja i zatvaranje pumpi donosi nove gubitke.

Procene su da će NIS u Rumuniji i Bugarskoj imati gubitke od po 30-35 miliona evra, a u BiH gubitak će dostići 50 miliona evra. Stari gubici i očekivani novi stvoriće NIS-u poslovni minus od oko 350-360 miliona evra.

(Beta)

