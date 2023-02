Danas svečano otvaranje Međunarodnog sajam turizma u Beogradu, prisustvuje Vučić

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas svečanom otvaranju 44. Međunarodnog sajma turizma na Beogradskom sajmu.

Svečano otvaranje predviđeno je u 18.00 časova, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Na Međunarodnom sajmu turizma i Međunarodnom sajmu hotelsko-ugostiteljske opreme Horeca – Oprema, koji će biti održani do 26. februara pod sloganom „Kad je odmor nije teško“, učestvovaće oko 350 izlagača iz 33 države, među kojima je i osam novih država sa afričkog kontinenta.

Ovogodišnji sajam će biti najuspešniji do sada, najavili su ranije organizatori.

Kina će biti partner ovogodišnjeg Sajma turizma, saopštio je Beogradski sajam i istakao da Srbija sa tom zemljom ima izvanredne partnerske odnose u privredi, kulturi i drugim oblastima.

Takođe, premijerno će se ove godine na sajmu predstaviti Alžir, Burundi, Kamerun, Obala Slonovače, Gabon, Ekvatorijalna Gvineja i Namibija.

Ovogodišnja tradicionalna turistička smotra celog regiona jugoistočne Evrope i drugih delova sveta – 44. Međunarodni sajam turizma i 18. Međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme Horeca – Oprema, biće prilika da se uz pomoć i veliku podršku Ministarstva za turizam i omladinu unapredi turistička razmena.

Takođe, da se domaći turisti upoznaju sa mogućnostima da posete zemlju bogate istorije i nasleđa, ali i da se kineski turisti vrate na prvo mesto, kada su u pitanju dolasci stranih gostiju u Srbiju.

Kao poseban događaj na Sajmu turizma planiran je i B2B (biznis tu biznis) susret sa predstavnicima iz Kine u koordinaciji sa Privrednom komorom Srbije.

Posetioce sajma i ove godine u halama 1, 1A i 4 Beogradskog sajma očekuje raznovrsna turistička ponuda i veliki broj popularnih svetskih destinacija.

Na sajmu će učestvovati najznačajnije turističke agencije, udruženja i organizacije, hoteli, turistički centri, transportne kompanije i međunarodni tur-operatori.

Najomiljenije destinacije kao što su Turska, Grčka, Crna Gora, Tunis, Bugarska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kipar i Severna Makedoni biće predstavljene i ove godine, kao i prošlogodišnji učesnici – ostrvske destinacije Maldivi, Sao Tome & Principe.

Srbija će svoje turističke adute predstaviti u hali 4 Beogradskog sajma kroz autentične nastupe Turističke organizacije Srbije

(TOS), Turističke organizacije Beograda (TOB), kao i učešće mnogobrojnih lokalnih i regionalnih turističkih organizacija iz

svih delova Srbije.

Kako je navedeno, ovaj veliki sajamski događaj namenjen je profesionalcima iz svih sektora turističko-ugostiteljske privrede.

Kao i do sada, paralelno sa Sajmom turizma na Beogradskom sajmu će se odvijati i 18. Međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme Horeca-Oprema, koji će prikazati najsavremeniju opremu za hotelske i ugostiteljske objekte.

Taj sajam je deo velike i uspešne manifestacije koja

objedinjuje i promoviše sve grane turističko-ugostiteljske privrede, a biće održan u halama 2A i 2C Beogradskog sajma.

Posetioci sajma mogu očekivati ponude city break, odmor i oporavak u banjama, spa vikende na planinama, eko i aktivni turizam, kongresna dešavanja, celodnevna dešavanja, prezentacije, promocije, degustacije specijaliteta i ukusa.

Radno vreme Sajma turizma i Sajma hotelsko-ugostiteljske opreme je od četvrtka 23. februara, do subote, od 10 do 19 časova, a u nedelju 26. februara od 10 do 18 časova.

Cena pojedinačne ulaznice je 450 dinara, grupne (minimum osam osoba) 300, a poslovne ulaznice sa paketom pogodnosti 3.000 dinara.

Cena parkinga po satu je 200 dinara.

(Tanjug)

