Data centar u KG budućnost elektronskog razvoja Srbije

KRAGUJEVAC – Državni Data centar u Kragujevcu, koji je otvoren u decembru 2020, po tehničkim i bezbednosnim standardima jedan je od najsavremenijih u regionu i u njemu je smeštena ključna informaciono-komunikaciona infrastruktura Republike Srbije, a u okviru njega je i „Super kompjuter“ koji mogu da koriste naučno-tehnološki parkovi i startapi.

Data centar, kao državni objekat, čuva ne samo podatke građana već i Narodne skupštine, vlade i drugih državnih organa, institucija i preduzeća, rečeno je Tanjugu u Data centru u Kragujevcu.

Pored toga, već je potpisano više ugovora o komercijalnom korišćenju Državnog data centra sa brojnim domaćim i stranim kompanijama koje ovde čuvaju svoje podatke.

Prema rečima direktora državnog Data centra Danila Savića, mnogo je mogućnosti za dalji razvoj Srbije zahvaljujući postojanju jednog ovakvog objekta.

„Svakodnevno se srećemo sa raznim podacima. Jedan od najboljih primera je vakcinacija. Imate preko portala e-Uprave mogućnost da se prijavite za vakcinu, da dobijete sms. I gde idu svi ti podaci kasnije? Papir polako gubi svoju važnost, a ovi elektronski podaci se čuvaju u ovakvim objektima. Ovo je temelj za razvoj e-Uprave. Kada pričamo o komercijalnim korisnicima, sa druge strane tu su, na primer, ako su banke u pitanju podaci o novcu“.

Savić, takođe, ističe da korisnici tu čuvaju zaista ogroman broj podataka.

Poverenje državnom Data centru ukazali su i kineski i američki partneri. Jedan od važnih segmenata je i saradnja sa „Super kompjuterom“.

„Mi smo veoma ponosni što, pored toga što imamo ovaj impozanatan objekat od 14.000 kvadrata i 14 megavata instalisane snage koji je najveći i najbolje opremljen u ovom delu Evrope, možemo da budemo i domaćini najvećem Super kompjuteru, koji ima tehničke karakteristike od pet petaflopsa, što je i te kako impozantno za Republiku Srbiju“, naveo je on i dodao da mnogi ljudi i ne znaju o čemu se tu tačno radi.

Srbija polako ulazi u jednu novu oblast i definitivno opredeljenje vlade je razvoj elektronske uprave, dodaje.

„Super kompjuter nam je tu kao jedna osnova da razvijamo nekoliko grana. Pre svega, namenjen je za naučno-istraživačke radove za institute i fakultete i startape. Svi naučno-tehnološko parkovi su potpisali sa nama ugovore o korišćenju, tako da ćemo omogućiti startapima, pored korišćenja prostora i jedan server neslućenh performansi, gde će oni moći za vrlo kratko vreme da svoje ideje i biznis planove pretvore u nešto što može da se plasira na tržištu“.

Savić ističe i veliku važnost „Super kompjutera“ u medicini, koji zahvaljujući jakom serveru može značajno da skrati vremenski period dijagnostike.

„Sada sa ovako jakim serverom to vreme se znatno skraćuje, stotinu pa i hiljadu puta se smanjuje vreme za analize. Pomenuli smo prilikom puštanja u rad Super kompjutera i značaj prilikom analize gena, gde ćemo doći u jednom trenutku, pošto je sada Super kompjuter u vlasništvu Republike Srbije, da se stvaraju mogućnosti da svako od nas analizira gene i vidi, na primer, kojim bolestima je sklon, pa da to može da predupredi“, naveo je on.

Prema njegovim rečima, Data centar je objekat široke namene i kao takav veoma je značajan za našu državu.

Kaže da živimo u vremenu kada je podatak odnosno informacija od velikog značaja i da je veoma važno da upravo informacije budu čuvane na takvom jednom mestu, na kojem se obezbeđuje potpuna sigurnost, da ne može da se izgubi.

„Objekat je tako izgrađen da ne može da se desi da ostane bez napona, ima duplu struju i agregate. Objekat može, u slučaju nestanka električne energije, 96 sati da radi bez eksternog napajanja električnom energijom“, naglasio je Savić.

Data centar u Kragujevcu trenutno zapošljava oko 20 ljudi, koji su zaduženi za nesmetano funkcionisanje sistema. Od toga, šest inženjera, među kojima i Andrija Jeremić, zaduženi su za infrastrukturu Data Centra.

„Data centar je i primarno osnovan radi pružanja IT usluga i sam posao IT inženjera je jedan kor biznis. Naš Data centar pruža dve usluge, a to su iznajmljivanje prostora za hosting servera, mrežne infrastrukture i slično, kao i klaud usluge, a to znači da mi na našoj opremi možemo da pružimo uslugu hostovanja i aplikacija i operativnih sistema i bilo koji vid softvera klijentima“, objašnjava Jeremić.

Priliku za svoje prvo zaposlenje upravo u Data centru imao je i mladi Nemanja Despotović koji je, nakon završene srednje Prve tehničke škole na smeru elektrotehničar multimedija, počeo da radi ovde na monitoringu. Kako kaže, iskustvo koje je do sada stekao mu je dragoceno.

„Ovde radim već sedam meseci i moja iskustva su veoma pozitivna. Veoma mi je drago da sam u ovakvom okruženju gde mogu da napredujem, ali i da pomognem razvoju ovog sistema. Ja sam inače operater u network centru i moj posao je da nadzirem kako kamere tako i sistemski deo našeg Data centra. Ovde mogu lično da se usavršim, jer u okruženju ne postoje ovakvi centri“, naglašava ovaj mladi stručnjak.

Za godinu dana postojanja, državni Data centar u Kragujevcu i te kako je unapredio rad elektronske uprave Srbije, što i jeste bio cilj njegovog osnivanja, napominju u najsavremenijem elektronskom centru u ovom delu Evrope.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.