Data dozvola da Rafinerija u Pančevu prestane da radi jer SAD nije produžila licencu NIS-u

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u utorak da nije stigla odluka SAD o produženju licence za rad Naftne industrije Srbije (NIS) i dražva je dala dozvolu da NIS-ova Rafinrija u Pančevu prestane da radi.

„Građani Srbije, nemamo dobrih vesti za vas što se tiče napretka po pitanju NIS-a. Mi smo očekivali da ćemo da dobijemo licencu za nastavak snabdevanja naftom naše rafinerije u Pančevu od strane vlade SAD“, rekao je Vučić novinarima u Predsedništvu Srbije posle sastanka sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.

Istakao je da je razočaran kao i iznenađen pošto ne vidi, kako je rekao, šta su SAD time dobili.

Hrvatski Janaf, kako je rekao, Srbiji nije dozvolio uvoz nafte koja nije bila namenjena rafineriji u Pančevu već robnim rezervama države

„Danas je 54 dana od uvođenja sankcija, nikakve probleme niste primetili, to govori koliko je država ozbiljna. Verujem da ćete biti zadovoljni ponašanjem države“, rekao je predsednik.

Istakoa je da je nedvosmisleno da Rusi ne žele da prodaju vlasništvu u NIS-u, gde imaju većinski udeo, zbog čega su SAD uveče sankcije toj kompaniji.

„Nije novac uopšte za Ruse u pitanju, u pitanju je politika. I to je logično, njihovo pravo. Oni su vlasnici. Druga je stvar što mi imamo mnogo muka sa tim. Kao što i Amerikance baš mnogo drugo ne interesuje, osim njihovih geopolitičkih interesa. Opet nije neki veliki novac u pitanju. Za sada strada samo Srbija. Da li će i kako će dalje da bude, videćemo“, rekao je Vučić.

Naveo je da će do kraja nedelje funkcionisati platni promet sa NIS-om.

„NIS ima dovoljno vremena da isplati plate, plati dobavljače. Nakon toga merićemo dan za danom. Svaka poslovna banka može da bude kažnjena, naša centralna banka može od SAD da dobije sekundarne snakcije. Kad god da se prekine platni promet to su ogromni problemi za kompaniju“, kazao je Vučić.

Kako je objasnio, kada NIS potroši operativne rezerve na pumpama, država ne može toj kompaniji da daje robne rezerve.

„Ni NIS-u ni Lukoilu posle 13. decembra ne možemo da dajemo robne rezerve. Onda bi cela Srbija dobila sankcije. Dakle davaćemo derivate, ali svim drugim koji ne pripadaju NIS-u. To će značiti da imamo dovoljno goriva i benzina“, rekao je predsednik Srbije.

