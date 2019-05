Delegacija počasnih konzula iz Salcburga prvi put u Srbiji

BEOGRAD – Grupa od 20 počasnih konzula iz austrijske pokrajine Salcburg, na čelu sa predsednicom pokrajinskog parlamenta Brigitom Palauf i doajenom konzularnog kora Karlom Vindigom, započeli su danas posetu Srbiji kako bi se upoznali sa našom zemljom i ostvarili poslovne kontakte.

Većina članova delegacije počasnih konzula iz Salcburga, inače velikih austrijskih privrednika, po prvi put je došla u Srbiju.

Predsednik privredne komore Srbije Marko Čadež predstavio je gostima iz Austrije potencijale za ulaganje u Srbiju.

„Na nama je da razgovaramo sa njima i da pokažemo šta sve Srbija može da ponudi, na koji način ovde mogu da ostvare svoje poslovne planove“, rekao je Čadež.

Na sastanku u Komori, danas je dogovoreno da se do kraja godine organizuje predstavljanje srpskih kompanija i privrede u Salcburgu.

Čadež objašnjava da, osim što je reč o gostima sa titulom počasnih konzula, članovi delegacije su i vlasnici ili direktori velikih međunarodnih kompanija i fondova, a u Srbiji borave do 2. juna.

Doajen konzularnog kora Karl Vindig rekao je Tanjugu da, iako je Srbija evropska zemlja, ipak je ne poznaje dovoljno.

Vindig kaže da su članovi delegacije veoma zainteresovani za ekonomske i investicione potencijale Srbije.

„U Salcburgu smo upoznati pre svega sa zemljama EU, ali imamo ‘rupu u znanju’ kada je reč o Srbiji a ovom posetom želimo da je zatvorimo“.

Predsednica pokrajinskog parlamenta Salcburga Brigita Palauf podelila je svoje prve utiske o Srbiji ističući da je važno raditi na povezivanju i prepoznavanju privrednih potencijala dve zemlje.

„U mnogim oblastima, pre svega u turizmu, malim i srednjim preduzecima, kao i drvnoj industriji i zdravstvu imamo znanje koje bi mogli da podelimo. Zbog toga je dobro da imamo intenzivnu razmenu sa srpskim preduzećima i naučnim institucijama“, kazala je Palauf.

Izrazila je uverenje da su zemlje Zapadnog Balkana veoma važne za Evropu, a Austrija, zbog istroijskih veza, ima poseban odnos sa tim regionom, koji podržava na putu u EU.

„Nisam poznavala Srbiju do sada. Ovo je moja prva poseta Beogradu. Mislim da treba nastaviti sa povezivanjem naše dve zemlje“, kazala je ona.

Ginter Paul Kun, počasni konzul Mađarske i vlasnik preduzeća „Kun“ sa godišnjim obrtom u visini od 600 miliona evra, rekao je da je njegova kompanija, koja se bavi opremom za utovar i skladištenje, veoma zainteresovana za ulazak na srpsko tržište.

„Već smo zastupljeni u Hrvatskoj i Sloveniji, ali još ne u Srbiji. Čuo sam o Srbiji od pojedinih austrijskih investitora, ali do sada nisam imao neka velika saznanja. Ova poseta je meni bitna, jer sam stekao prvi utisak o Srbiji, a on je veoma pozitivan“, naglasio je on.

U delegaciji iz Salcburga je i direktorka salcburškog aerodroma Betina Ganghofer kao i vlasnici velikih austrijskih kompanija koje imaju godišnji obrt vredan više stotina miliona evra.

Organizator dolaska počasnih konzula u Srbiju je Generalni konzulat Republike Srbije u Salcburgu, na čelu sa generalnim konzulom Svetlanom Lalom Stanković.

S obzirom da Austrijanci u zapadnom delu Austrije, u najvećem broju nikada nisu bili u Srbiji, a u cilju upoznavanja potencijala naše zemlje, Generalni konzulat je u saradnji sa jednom turističkom agencijom iz Salcburga, organizovao ovo putovanje.

(Tanjug)