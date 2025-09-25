Delez prekršio uredbu Vlade Srbije u 70 objekta, a Veropulos u tri, ukupna kazna 25,5 miliona dinara

Kontrola tržišne inspekcije, koja je obuhvatila trgovinske lance Delez i Veropulos, pokazala da se uredba Vlade Srbije o ograničavanju marži nije poštovala u 70 objekta Deleza i tri objekta Veropulosa, kao i da treba da plate kaznu od ukupno 25,5 miliona dinara, objavilo je Ministarstvo trgovine.

„Ukupan broj prekršajnih naloga je u vrednosti 25,5 miliona dinara, od čega je 24,5 miliona za Delez, a milion za Veropulos“, izjavila je ministarka Jagoda Lazarević.

Navela je da tržišna inspekcija obavlja kontrole i da su zapisnici stigli iz prve faze inspekcije koja se tiče dva lanca: Deleza i Veropulosa za 86 objekata koji su kontrolisani.

„Od 86 objekata inspekcija je obuhvatila 83 objekta Deleza i tri Veropulosa. Konstatovano je da se Delez nije pridržavao vladine uredbe u 70 objekta. Za još sedam objekata se čekaju krajnji rezultati pošto nisu na vreme dostavili neka dokumenta tržišnoj inspekciji, pa čekamo da vidimo konačni ishod, ali u šest objekata nije konstatovana povreda uredbe“, kazala je ministarka.

Dodala je da su Veropulosu, koji je takođe prekršio uredbu ali se radi o jednoj teničkoj stvari oko cenovnika i jednom propustu pošto su cene već bile iznivelisane, prekšajni nalozi već izdati.

Kako je navela, ukupno je predmet kontrole bilo nešto malo više od 5.500 proizvoda i konkretno kod Deleza broj proizvoda koji nije bio usklađen sa uredbom je oko 550 ili 560.

Lazarević je istakla da je to samo prva faza kontrole.

„Tržišna inspekcija ide dalje na teren kada su u pitanju drugi trgovinski lanci koji će biti kontrolisani, ali takođe i ovi koji su već kontrolisani, znači da kontrola još traje. U sledećoj fazi će svakako biti i kontrola onog dela koji se tiče ‘of rabata’ koji su takođe važan deo uredbe“, rekla je ona.

Poručila je da će će tržišna inspekcija raditi u narednom periodu bez prestanka.

Kako je objsnila, kada je reč o prekršajnim nalozima inspektori mogu na licu mesta da izdaju mandatnu kaznu i ako lanci postupe u roku od sedam, osam dana kazna se umanjuje za 50 odsto.

„Ako ne, ide se na prekšajni sud i to je onda već stvar da li će se trgovinski lanci odlučiti za plaćanje ili ne. Tako da postoje procedure propisane zakonom i u tom sankcionisanju. Zapisnici su poslati svim akterima koji su bili predmet kontrole da se izjasne i to je proces koji teče i obaveštavaćemo javnost kako se kontrola odvija, kao i za ove druge trgovinske lance gde je krenula kontrola“, navela je Lazarević.

(Beta)

