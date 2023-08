Demostat: Do Požege autoputem ni 2024. godine?

Deonica autoputa Preljina – Požega neće biti završena do kraja ove godine, a veliko je pitanje da li će saobraćaj novim putem krenuti i 2024, budući da radovi uveliko kasne, piše danas Demostat.

Razlog kašnjenja je, prema nezvaničnim informacijama, ne samo složena konfiguracija terena, već pre svega kašnjenje u sprovođenju eksproprijacije, zbog čega su radovi u proteklim mesecima više puta bili zaustavljani.

Pored toga što se kineski krediti ugovaraju na netransparentan način, sve je više problema i kad su u pitanju plaćanja prema podizvođačima, naveo je Demostat.

Deonica čija je gradnja započela 2019. godine prvobitno je trebalo da bude završena do kraja decembra 2021. godine, kako je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

„Obećano mi je da će radovi biti završeni do kraja decembra 2021. godine. Imaćemo na trasi šest kilometara mostova, tunela šest kilometara, pa vidite kako je komplikovana trasa“, rekao je Vučić u junu 2021. godine.

Od tada su, međutim, rokovi za završetak radova više puta odlagani, a kraj se izgleda ne nazire.

Tako su se nepunih deset dana nakon Vučićeve izjave u medijima pojavile informacije da će radovi ipak potrajati do januara 2022. godine.

Demostat je potom u septembru 2021. objavio da radovi neće biti završeni pre sredine 2022. godine, odnosno da će se do Požege stizati autoputem u najboljem slučaju tek posle aprilskih izbora.

I tako je i bilo – deonica nije završena ni prošle godine, već je došlo do novog pomeranja, tako da je rok za završetak radova pomeren za kraj ove godine, a sada je ponovo odložen za sredinu naredne, uz veliki rizik da ni taj novi rok ne bude dovoljan.

Prvi znak da sa dinamikom gradnje nešto definitivno nije u redu pojavio se krajem februara kada je Ministarstvo građevine objavilo da je firmama koje obavljaju nadzor nad građevinskim radovima ugovor produžen za čak 16 meseci, do kraja juna 2024. godine, zato što predviđeni radovi nisu obavljeni u roku.

Ministar građevine Goran Vesić tada je uprkos ovim informacijama tvrdio da će kineski izvođač radova, kompanija China Communications Construction Company – CCCC, pokušati da probije tunel Munjino brdo, jedan od dva na toj trasi, do kraja godine, kako bi do tada mogla da se završi cela deonica, odnosno kako bi „kineski partneri pokušali da ispune ono što smo se dogovorili“.

Prema informacijama Demostata, problem je nastao zbog toga što država nije na vreme sprovela ekproprijaciju na deonici budućeg auto-puta, uprkos tome što radovi traju već četiri godine, a planiranje još duže od toga.

Tako se došlo u situaciju da meštani koji imaju njive na trasi deonice od Pakovraće do Požege koja se trenutno radi, nisu zadovoljni cenom koju im je država ponudila, a koja se navodno za deo zemljišta spuštala i na samo 30 do 50 evra po aru, zbog čega su u prethodnim mesecima blokirali radove na trasi auto-puta.

Dodatno, lokalci su čak i prema radnicima zauzimali neprijateljski stav, tako da su ovog leta na pojedinim segmentima, gradilišta bila potpuno prazna, umesto da u najboljem delu letnje sezone tu bude 1.500 radnika kako je to u februaru obećavao Vesić.

Reagujući na državnu ponudu, vlasnici zemljišta su pred Puteve Srbije izašli sa kontrazahtevom da im bude plaćeno više od 1.000 evra i da se njihove njive preko kojih će preći autoput tretiraju kao građevinsko zemljište.

U poslednjih par nedelja blokade su se sa pojedinih deonica povukle i građevinci su se vratili, radeći punom parom u pokušaju da nadomeste deo propuštenog, pa su čak i Putevi Srbije 27. jula objavili promotivni snimak koji prikazuje novi asfalt na jednom od delova budućeg auto-puta.

Ipak, problem ostaje, budući da bušenje tunela Munjino brdo ide vrlo sporo, između ostalog i zbog problema sa podzemnim vodama, a čak i da sam tunel bude probijen do kraja godine, ostaje pitanje koliko će vremena biti potrebno dok se ne završi opremanje i postavka signalizacije.

Stručnjaci navode da se taj period u najboljem slučaju meri mesecima.

Autoput Preljina – Požega dug je 30,9 kilometara, a za sada je završena i puštena u saobraćaj prva deonica od Preljine do Pakovraće u dužini od oko 12 kilometara.

U segmentu koji se sada gradi, od Pakovraće do Požege, nalaze se i dva dugačka tunela – Laz od 2.850 metara, koji je probijen, te tunel Munjino brdo od 2.740 metara koji se tek buši.

Završetkom ove deonice, auto-put Miloš Veliki će biti spojen sa Moravskim koridorom, odnosno budućim autoputem Preljina – Pojate, čime će biti povezan i sa autoputem Beograd – Niš.

U nastavku trase, Preljina – Pojate će kao nastavak Miloša Velikog ići do granice sa Crnom Gorom, odnosno do Boljara, za šta je pre dve nedelje Ministarstvo građevine formiralo radnu grupu, što za Srbiju ima značaj kao potencijalni izlazak na more, odnosno kao deo projekta Beograd – Južni Jadran.

Takođe, deonica Preljina – Požega otvara i mogućnost gradnje drugog kraka autoputa do Bosne i Hercegovine odnosno do Sarajeva, za šta je potrebno izgraditi još 60 kilometara auto-puta.

Vrednost deonice Preljina – Pojate je 450 miliona evra, mada je pitanje koliko će budžet biti probijen ovolikim kašnjenima, naveo je Demostat.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.