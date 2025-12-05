Deo Palate Albanija u Beogradu prodat za 13,3 miliona evra, kupac firma Logga plus

Deo poslovnog prostora Palate Albanije, prvog beogradskog oblakodera i jednom od najpoznatijih simbola grada, prodat je za 13,3 miliona evra, objavljeno je.

Kupac je kompanija Logga plus Beograd, koja je ponudila najpovoljniju ponudu, odnosno 13,3 miliona evra, 33 odsto iznad procenjene vrednosti, saznaje eKapija u Agenciji za osiguranje depozita.

Reč je o završnici složenog stečajnog postupka, dodatno komplikovanog činjenicom da nepokretnost ima status kulturnog dobra.

„Postupak je završen nakon sprovedenih svih zakonom predviđenih radnji, koje su predstavljale preduslov za zaključenje ugovora i same prodaje“, rekli su iz Agencije za osiguranje depozita.

Podseća se da je Agencija za osiguranje depozita u septembru raspisala prodaju imovine Beogradske banke i Univerzal banke metodom javnog prikupljanja ponuda.

Među ponuđenim nepokretnostima su dva atraktivna poslovna prostora u centru Beograda, a jedan od njih taj u Palati Albanija, površine 3.324 kvadratnih metara.

Firma Logga plus kupila je prošle godine beogradski hotel Union na javnom nadmetanju za 727 miliona dinara (6,2 miliona evra).

Prema ranije objavljenim podacima, za hotel se nadmetalo 10 ponuđača, a Logga plus, čiji je osnivač i direktor Vladan Miketić, osnovana je 2008. godine i ima jednog zaposlenog.

(Beta)

