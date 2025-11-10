Devizni kurs: Evro danas 117,19 dinara

Zvanični srednji kurs danas je 117,1905 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Evropska valuta je po srednjem zvaničnom kursu tokom vikenda vredela 117,2176 dinara.

Dinar prema evru danas vredi isto kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku ove godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, dok je najslabiji bio kada je evro iznosio 117,2560 dinara.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com