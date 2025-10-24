Devizni kurs: Evro u ponedeljak 117,25 dinara

Zvanični srednji kurs biće u ponedeljak, 27. oktobra, 117,2527 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Danas i tokom vikenda zvanični srednji kurs je 117,2347 dinara za evro.

Dinar će u ponedeljak prema evru vredeti isto kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,2 odsto manje nego na početku ove godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, dok je najslabija bila kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,2530 dinara.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com