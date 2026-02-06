Devizni kurs: Evro u ponedeljak 117,37 dinara

Zvanični srednji kurs biće u ponedeljak, 9. februara 117,3716 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Danas i za vikend je zvanični srednji kurs 117,3859 dinara za evro.

Dinar će u ponedeljak prema evru vredeti jednako kao pre mesec dana, a 0,3 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti od početka godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja 30. januara, kada je evro vredeo 117,4188 dinara.

(Beta)

