Dimović (Institut Vinča): Odmah ozbiljno razmišljati o izgradnji nuklearke, moratorijum bio štetan

Direktor Instituta „Vinča“ Slavko Dimović izjavio je danas da je moratorijum na razvoj nuklearne energije bio izuzetno štetan po energetiku i da je, kako je ocenio, unazadio jugoslovensku a potom i srpsku nauku.

„Sećam se reči zamenika direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju tokom posete institutu. Rekao je da su nekada Kinezi učili od nas. A gde su danas oni, a ne gde mi? Ne smemo više gubiti korak“, rekao je Dimović u intervjuu za list Politika.

On je naveo da „činjenica da bi izgradnja nuklearke mogla početi tek za 10 do 15 godina ne znači da o tome ne treba ozbiljno razmišljati već sad“.

„Nemamo luksuz čekanja, već odgovornost prema budućim generacijama da im ostavimo u amanet čiste i sigurne izvore energije“, naveo je Dimović.

Istakao je da će se voditi stalni dijalog sa javnošću, jer bez poverenja građana nijedan nuklearni program ne može biti dugoročno uspešan.

Prema njegovim rečima, uvođenje nuklearne energije u energetski miks Srbije ne bi značilo odustajanje obnovljivih izvora, već njihovo dopunjavanje pouzdanim izvorom bazne energije.

Ukazao je da bi se na taj način obezbedila stabilnost elektroenergetskog sistema, sigurnost snabdevanja i konkurentna cena stuje za privredu i građane, bez oslanjanja na neizvestan uvoz.

(Beta)

