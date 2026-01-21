Direktor Aerodroma Nikola Tesla: Beograd će biti glavno čvorište u Jugoistočnoj Evropi

Kompanija Vansi, koncesionar Aerodroma „Nikola Tesla“ u Beogradu, postupno ide ka tome da Beograd uspostavi kao glavno čvorište u Jugoistočnoj Evropi, rekao je danas generalni direktor tog aerodroma Šivoan Rem.

„Za beogradski aerodrom prošla godina je bila rekordna jer je njegove usluge koristilo 8,9 miliona putnika, a broj poletanja i sletanja dostigao je 89.500 i takav rast saobraćaja opravdava odluku o širenju i modernizaciji kapaciteta“, kazao je Rem za RTS.

Istakao je da je za operatera aerodroma važniji broj direktnih destinacija, nego sam broj avio-linija.

„Važniji od broja avio-linija jeste broj destinacija i ruta koje su dostupne putnicima u vidu direktnih letova i u tom smislu je i taj broj bio rekordan. Imali smo 116 direktnih ruta do 40 zemalja, sa pet dugolinijskih letova iz Beograda do SAD i tri do Kine. To je deo onoga što pokušavamo da razvijemo kao operater aerodroma – da Srbija bude povezana sa ostatkom sveta“, rekao je Rem.

Govoreći o planovima generalni direktor beogradskog aerodroma je naglasio da će u narednom periodu poseban značaj imati uvođenje novih dugolinijskih letova.

„Jedan od glavnih pravaca razvoja aerodroma biće to što će Srbija otvoriti novu dugolinijsku liniju do Toronta i to će biti veoma važno za srpsku dijasporu u Kanadi. Osim toga, imaćemo i dalji razvoj srednjalinijskih mreža – ka Španiji, Tenerifama i Sevilji, ka Grčkoj, na Santorini, kao i do Bakua, u Azerbejdžanu“, naveo je Rem.

Podsetio je i da su nedavno započeti novi radovi na proširenju kapaciteta aerodroma.

„Pre nekoliko nedelja smo počeli novo širenje kapaciteta aerodroma. Konkretno, to za nas znači da ćemo na kraju izgraditi novi deo terminala, površine 5.350 kvadratnih metara. U tom delu biće četiri nove pokretne trake, kao i parking mesta za letelice“, rekao je Rem.

