Direktor EPS: Spremno ulazimo u grejnu sezonu

Generalni direktor Elektroprivrede Srbije (EPS) Dušan Živković rekao je da ta kompanija spremno ulazi u grejnu sezonu, jer su na vreme započeti remonti u rudarskom, termo i hidro sektorima.

On je, na obeležavanju Dana EPS-a i jubileja od 70 godina rada najstarije hidroelektrane „Zvornik“ na Drini, rekao da sistem EPS-a sigurno i pouzdano radi, na deponijama termoelektrana ima više od dva miliona tona uglja, a uskoro će biti završeni i preostali remontni poslovi.

„HE ‘Zvornik’ je primer kako revitalizacijom povećavamo snagu elektrane, pouzdanost, efikasnost i produžavamo radni vek. Dosadašnjim revitalizacijama u hidrosektoru dobili smo novih 236 megavata snage i godišnju proizvodnju novih i zelenih 200 miliona kilovat-sati električne energije“, rekao je Živković.

Dodao je da će planirane revitalizacije hidroelektrana u narednom periodu povećati snagu hidrokapaciteta za novih skoro 80 megavata, a modernizacija termo sektora sa projektima zaštite životne sredine obezbediće pouzdan rad ovog dela EPS-a.

Savetnik ministra za kapitalne projekte u Ministarstvu rudarstva i energetike Srbije, Milan Aleksić rekao je da je glavni zadatak kako da EPS bude još snažnija, stabilnija, održiva i profitabilna kompanija i oslonac industrije i pouzdan snabdevač građana.

(Beta)

