Direktor Expo: Svi objekti bezbedni za korišćenje

Direktor kompanije Expo 2027 Danilo Jerinić izjavio je danas da je bezbednost posetilaca Expo izložbe glavni prioritet i da je izdavanje dozvola za objekte na području Expo regulisano posebnim zakonom, odnosno da se radi o uobičajenoj praksi.

„Izdavanje dozvola za objekte na području Expo regulisano je posebnim zakonom kojim su uredjene procedure za izdavanje dozvola za korišćenje objekata koji su neophodni radi uspešne realizacije Expo izložbe“, rekao je Jerinić agenciji Beta.

Jerinić je dodao da je donošenje posebnog zakona uobičajeno kod velikih infrastrukturnih projekata, ne samo u slučaju Expo, na šta ukazuje i primer Francuske koja je na isti način postupila prilikom organizacije Olimpijskih igara 2024.

„Danas kada govorimo o Olimpijskim igrama u Parizu, svi kažu da je to bio spektakularan uspeh. A jedna uredjena evropska država kao što je Francuska takođe je donela poseban zakon kojim su omogućili ubrzavanje procedure za izdavanje građevinskih dozvola“, rekao je Jerinić.

On je dodao da je isto uradio i Japan, gde je prošle godine održana Expo izložba u Osaki.

Na pitanje da li građani treba da strahuju za svoju bezbednost jer će se objekti koristiti bez upotrebne dozvole, Jerinić je rekao da je bezbednost građana na prvom mestu i da objekti mogu da se koriste kada dobiju pozitivno mišljenje Komisije za tehnički pregled.

„Tehnička komisija potvrdjuje stabilnost i sigurnost konstrukcije, kvalitet izvedenih radova, ateste za ugrađene materijale i protipožarnu zaštitu. Napominjem da je upotrebna dozvola samo formalni čin kojim se konstatuje da je Komisija za tehnički prijem potvrdila da su objekti bezbedni za korišćenje“, naveo je Jerinić.

On je istakao da briga o bezbednosti posetilaca nije samo pitanje zakona srpskih vlasti.

„Naš rad prati 184 zemlje članice Međunarodnog biroa za izložbe. Upravo su sada u Beogradu delegati iz zemalja učesnica koji nadgledaju tok radova i koji ne bi dali zeleno svetlo za dolazak posetilaca iz tih zemalja da objekti nisu bezbedni“, rekao je Jerinić.

