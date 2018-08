Direktor PIK Bečej: Dostigli smo očekivane ciljeve, a mnoge i premašili

Poljoprivredno industrijski kombinat (PIK) Bečej je, za tri godine od kada je u sastavu MK grupe, dostigao sve očekivane ciljeve, a ne mali broj je i premašio pre svega u sektoru ribarstva, ratarstva, govedarstva i prerade povrća, rekao je danas direktor te firme Petar Pješčić.

On je u intervjuu za Betu rekao da PIK Bečej sada godišnje proizvodi i prodaje 11,5 miliona litara mleka i 100.000 tovljenika, a fabrika Flora, koja je u sastavu kombinata, izveze robu za četiri miliona evra, što čini gotovo 80 odsto trenutne proizvodnje.

„MK grupa je PIK Bečej kupila kao ozbiljan potencijal koji je bio pet godina u stečaju i čekao je stabilnu kompaniju, vlasnika, da postavi sve stvari na svoje mesto“, rekao je Pješčić.

Tom kombinatu je, kako je rekao, bilo neophodno sistemsko restrukturiranje i investiranje.

Sve što je MK grupa zatekla u toj firmi je, prema njegovim rečima, bilo u solidnom stanju, a za to su „zaslužni neki ‘mali’ ljudi iz proizvodnje koji su se svojski trudili da sve to sačuvaju“.

Na pitanje kakve su bile procene MK grupe o potencijalima tog preduzeća, mogućnostima izvoza i roku isplativosti te investicije Pješčić je rekao da je MK grupa posmatrala PIK Bečej iz dva ugla.

„Tu firmu smo analizirali zasebno, kao pojedinačni veliki potencijal, koji samoj kompaniji može doneti ozbiljne prihode uz racionalizaciju, investicije i promenu poslovnog upravljanja“, rekao je Pješčić.

Dodao je da je PIK Bečej posmatran i kao potencijal koji kroz horizontalno i vertikalno povezivanje unutar grupe sa Karneksom, Agrarom i Sunokom može mnogo više da doprinese MK grupi nego što bi to mogao pojedinačno kao samostalan entitet.

Za ulaganja i modernizaciju opreme u svim proizvodnim procesima PIK Bečej izdvojeno je, kako je rekao, deset miliona evra.

„Kupljena je gotovo sva neophodna mehanizacija za 10.000 hektara koje obradjujemo. Fabrika za preradu povrća Flora proširila je svoje smeštajne kapacitete za gotovo tri puta uz investiciju od tri miliona evra i modernizovala proizvodnju za gotovo jedan milion evra“, istakao je on.

Dodao je da je u procesnu opremu Flore uloženo gotovo jedan milion evra i da je uvedena nova linija smrznutih proizvoda, koji se mogu naći u gotovo svim maloprodajnim objektima.

„Proširili smo svoje skladišne kapacitete za 6.000 tona i prošle godine u toploj preradi proizveli 14 miliona konzervi proizvoda koje su većinom namenjene inostranom tržištu. Šaranski ribnjak koji posluje u okviru PIK-a je ostvario svoj istorijski rezultat 2017. godine i postao lider na tržistu Srbije“, rekao je Pješčić.

Naveo je da su uložena i značajna sredstva za revitalizaciju, racionalizaciju i automatizaciju sistema za navodnjavanje kojih u PIK Bečeju ima na oko 5.500 hektara.

„MK grupa poseduje oko 30.000 hekatara zemljišta i na nivou grupe ostvarujemo partnersku saradnju sa više od 30.000 kooperanata. Iskustvo grupe nam je pomoglo da poboljšamo funkcionisanje svih segmenata našeg poslovanja“, naveo je Pješčić.

Poslovanje je, prema njegovim rečima, stabilizovano i u svakom od organizacionih delova je vidljiv napredak.

Komentarišući izjave čelnika sindikata beogradskog PKB-a da strahuju da će to preduzeće najavljenom prodajom doživeti sudbinu PIK Bečeja koji je posle privatizacije otišao u stečaj, Pješčić je rekao da MK grupa investiranjem u PIK Bečej pokrenula pozitivne trendove u svim aspektima poslovanja, što je pokazalo da je ozbiljan domaćin.

„Nema bojazni za sindikat PKB-a ako ih kupi ozbiljna i odgovorna kompanija poput MK grupe. Takodje, PIK Bečej i PKB su u potpuno različitim situacijama. Mi smo PIK kupili iz stečaja, a PKB je jaka, aktivna firma. Siguran sam da bi novi kupac, ma ko to bio, očekivao da i od PKB-a napravi ono što smo mi uspeli da napravimo od PIK-a, a to je funkcionalan, socijalno odgovoran, poljoprivredni kombinat“, ocenio je on.

Pješčić je rekao da će PIK Bečej zadržati sve dosadašnje delatnosti, uz manje korekcije pa i promene u odredjenim strukturama proizvodnje, a planirano je pokretanje proizvodnje mesnatih sorti rogate stoke.

„Odlične prodajne rezultate Flore iskoristićemo da ratarsku proizvodnju polako zaokrećemo ka većoj proizvodnji povrća, semenskoj proizvodnji i nekim novim kulturama“, istakao je on.

PIK Bečej će, prema njegovim rečima, svo zemljište koje se ponudi u zakup u opštini Bečej obraditi, tim pre što je sa Ministarstvom poljoprivrede, odnosno sa Upravom za poljoprivredno zemljište potpisan ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta pod infrastrukturom na 20 godina.

Dodao je da PIK Bečej stalno racionalizuje, ali ujedno i širi svoju proizvodnju pa je ove godine, posle duge pauze, ponovo posejan krastavac, paprika, ovas za ljudsku ishranu i kukuruz kokičar.

„Ovo nam otvara nove mogućnosti kako prema izvozu tako i prema sve zahtevnijem domaćem tršištu, a planiramo da pokrenemo uzgoj luka, krompira, cvekle, šargarepe i drugih kultura“, kazao je Pješčić.

Istakao je da kompanija ima nova tržišta za izvoz – Nemačku, Britaniju, Liban, UAE, Južnoafričku Republiku, ali nastoji da i na tradicionalnim izvoznim tržištima ponudi nove proizvode.

„Ono što nama trenutno nedostaje jesu kvalifikovani radnici, koji su nam potrebni da bismo uspeli da krenemo u intenzivnije i zahtevnije poljoprivredne kulture“, kazao je Pješčić.

On je istakao da je rad i zalaganje celokupnog tima PIK Bečeja prepoznala lokalna vlast i dodelila godišnju nagradu opštine za doprinos u oblasti privrede i društveno odgovornog poslovanja.

„Kompanija zapošljava 700 ljudi i za poreze i doprinose godišnje izdvaja blizu 3,5 miliona evra i značajan je stub razvoja opštine Bečej“, rekao je Pješčić.

MK grupa, kako je rekao, izdvaja 109 miliona evra za poreze i doprinose, a to svedoči o veličini i značaju sistema koji zapošljava 7.000 ljudi u 70 opština u Srbiji.

„Kao deo MK grupe PIK Bečej se rukovodi korporativnom kulturom zalaganja za unapredjenje rada i života opština u kojima posluju sve kompanije iz ove grupacije“, rekao je Pješčić i dodao da tome u prilog govori i činjenica da je MK grupa u poslednjih pet godina realizovala 460 društveno odgovornih akcija u vrednosti preko tri miliona evra.

Nagrada koju je dobio PIK Bečej će, kako je rekao, „biti podstrek da budemo još bolji i produktivniji“.

Naveo je da je MK grupa redovno isplaćuje zarade za 700 radnika, kao i da je primila 22 mladih fakultetski obrazovanih stručnjaka i 12 lica sa invaliditetom.

U saradnji sa MK grupom, kako je dodao, svim zaposlenima sa troje i više dece pružili su jednokratnu novčanu pomoć.

