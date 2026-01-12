Direktor projekta Jadar pozdravio odluku o povlačenju naučnog rada o štetnom uticaju tog projekta

Direktor projekta „Jadar“ u kompaniji Rio Tinto Čed Bluit ocenio je danas da je povlačenje članka „Uticaj istraživačkih aktivnosti potencijalnog rudnika litijuma na životnu sredinu u zapadnoj Srbiji“ iz naučnog časopisa „Nature – Scientific Reports“, „podsednik na štetu koja nastaje kada se netačne informacije predstavljaju kao nauka“.

„Pozdravljamo odluku časopisa Nature da povuče ovaj obmanjujući članak. U originalnom radu su pogrešno predstavljeni naučni principi i izneti nepotpuni i netačni podaci s namerom da se javnost u Srbiji dezinformiše i dovede u zabludu. Ova odluka je jasan podsetnik na štetu koja nastaje kada se netačne informacije predstavljaju kao nauka“, naveo je on.

Prema njegovim rečima, povlačenje tog članka potvrđuje koliko je važno voditi dijalog zasnovan na činjenicama i obezbediti transparentnost u odgovornoj proceni potencijala za razvoj kritičnih mineralnih sirovina.

Naučni članak „Uticaj istraživačkih aktivnosti potencijalnog rudnika litijuma na životnu sredinu u zapadnoj Srbiji“, koji ukazuje na potencijalne negativne posledice po životnu sredinu u slučaju sprovođenja litijumskog projekta „Jadar“, povučen je iz časopisa „Nature – Scientific Reports“ u kom je bio objavljen u julu 2024. godine.

Avgusta iste godine su profesori Mašinskog i Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, zajedno sa glavnim naučnikom kompanije „Rio Tinto“, zatražili od časopisa ispravku ili povlačenje rada koji je potpisalo osam srpskih naučnika.

Kako je tada pisao portal Nova.rs, časopis je odbio zahtev kompanije da se članak ukloni, ali jeste prihvatio određene tehničke ispravke u samom tekstu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com