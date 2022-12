Đaković: Sistem E-agrar donosi efikasnost i bolju kontrolu sredstava subvencija

BEOGRAD – Platforma E-agrar, koju će od februara uvesti Ministarstvo poljoprivrede, olakšaće poljoprivrednicima registraciju gazdinstavava i podnošenje zahteva za subvencije i obezbediti njihovu transparentnost, kaže agroanalitičar Goran Đaković.

„Poljoprivrednik u kratkom roku može da podnese zahtev, da u realnom vremenu zna u kojoj fazi je njegov zahtev bez kontaktiranja sa zaposlenima u Upravi za agrarna plaćanja. To je dobro jer njima ne oduzima vreme, a sa druge strane na taj način se može sprečiti i direktan kontakt koji može na neki način da uzrokuje i korupcijske poslove“, rekao je Đaković za Tanjug.

On je naglasio da je planiran period prilagođavanja, u kom će još neko vreme moći da se predaju samo papirni zahtevi, ali i obuka i pomoć.

„Planirana je i obuka i pomoć stručnih poljoprivrednih savetodavnih službi Srbije (PS S). Oni će moći u svakom trenutku u narednom periodu da odlaze u savetodavnu službu, gde će moći da podnesu zahtev uz pomoć zaposlenih u PS S-u. To će biti vrlo jednostavan sistem“, objasnio je Đaković.

Poljoprivrednik će zahtev moći da podnese brzo i efikasno, zatim da prati u kojoj je fazi njegov zahtev, a kako je rekao Đaković, prednost uvođenja ovog sistema za državu je što će ona moći u realnom vremenu da vidi koliko ljudi podnosi zahtev, za koje subvencije i tako će lakše moći da raspoređuje budžet, a samim tim i plaćanje.

„Neće biti ono pravilo ‘ko prvi devojci – njegova devojka’, da stojite u redu u pošti, pa da pravite i malverzacije, kao što se to i desilo da su otvarali šalter na graničnom prelazu pa je intervenisala policija i poništavala. Imali smo pre nekoliko godina jedan haos neprimeren za takav vid rada i poljoprivredne i agrarne politike“, rekao je Đaković.

On ističe da su poljoprivrednici često u zabludi da njih država želi nešto da prevari, te da će sistem biti koristan i u tom smislu.

„Da biste ostvarili podsticaje neophodno je između ostalog i da uredno plaćate bilo koje poreze. Često se poljoprivrednici odluče da država sama pribavi to rešenje, i u momentu vam se slučajno desi da imate 10,15 dinara duga, pa će vaš zahtev će biti odbijen. Preko kancelarije za e – upravu oni će moći da uzimaju svoja uverenja u realnom vremenu,i znaju da li imaju neki dug, da ga izmire, pa onda konkurišu“, objasnio je Đaković.

Što se tiča duga prema poljoprivrednicima koji država ima, Đaković ocenjuje da s obzirom da se veliki deo, kako je naveo, već isplaćuje taj dug uskoro biti zatvoren.

„Video sam u rebalansu da je oko 16,6 milijardidodeljeno sredstava, ja mislim da je to taj dug koji postoji i da će on biti praktično zatvoren sa ovih novih 79 i više milijardi u narednoj godini. Mislim da poljoprivrednici mogu da očekuju jedan stabilan prihod što se tiče subvencija, ali da svakako treba da računaju na to da treba da i bez tih subvencija posluju pozitivno“, ističe Đaković.

U predviđanjima za narednu godinu kada je reč o mleku, Đaković kaže da može doći do blage nestašice u EU, a da Srbija to treba da ima u vidu kada se bude uvodila agrarna politika.

„Veliki broj grla u Irskoj i Holadniji je već smanjen poslate su krave u klanicu, prema Zelenoj agendi, što može da izazove naredne jeseni kako u Evropi predviđaju blažu nestašicu mleka. Mi to treba svakako da imamo u vidu kada budemo uvodili agrarnu politiku“, rekao Đoković.

On je uputio apel poljoprivrednim proizviđačima i državi da se više obrati pažnja na mlečni sektor i mlećno govedarstvo u narednoj godini.

„Povećanje premije u dva kvartala po 15 dinara je dobro došlo poljoprivrednim proizvođačima i mislim da su negde uspeli da stabiliziuju svoju proizvodnju i ono što je sada nama važno jeste da radimo na efikasnosti jer smo mi praktično sa cenom sirovog mleka jači trenutno nego, na primer, u Danskoj“, zaključio je Đaković.

(Tanjug)

