Đentiloni: EU nezavisna od ruske nafte i gasa do kraja 2027.

MILANO – Evropska unija (EU) namerava da smanji zavisnost od ruske nafte i gasa za dve trećine do kraja ove godine i da to svede na nulu do kraja 2027. godine, izjavio je evropski ekonomski komesar Paolo Đentiloni u intervjuu za dnevni list Mesađero objavljenom danas.

Đentiloni je za takođe rekao da će EU smanjiti sopstvene procene privrednog rasta za 2022. godinu sa prethodno ciljanih 4,0 procenta, dodajući, međutim, da je prerano reći da li će ekonomsko usporavanje dovesti do stagnacije, prenosi Rojters.

EU će objaviti prolećnu prognozu ekonomskih izgleda 16. maja.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.